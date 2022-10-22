“الخضر” في رحلة البحث عن نتيجة إيجابية من كينشاسا

تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة

يواجه، الأحد، المنتخب الجزائري لكرة القدم لفئة أقل من 23 سنة نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بملعب “الشهداء” بكينساشا بداية من الساعة الثالثة والنصف بنية العودة بنتيجة إيجابية، لحساب ذهاب الدور الثاني التصفوي المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب.

وتحاول التشكيلة الوطنية التي كانت معفاة من الدور الأول، تحقيق أحسن نتيجة ممكنة بالأراضي الكونغولية للحفاظ على حظوظها كاملة في التأهل إلى الدور الثالث والأخير، وذلك في انتظار لقاء الإياب المقرر يوم السبت 29 أكتوبر بملعب 8 ماي 1945 بسطيف بداية من الساعة السادسة والنصف مساء.

وقال الناخب الوطني نور الدين ولد علي في هذا الصدد: “سنواجه منتخب كونغولي ممتاز الذي عايناه بمناسبة المواجهة المزدوجة ضد إثيوبيا. منافسنا سيكون تحت الضغط لأنه مطالب بفتح اللعب وتحقيق نتيجة جيدة بعقر دياره”.

وبلغ المنتخب الكونغولي هذا الدور قبل الأخير إثر تجاوزه عقبة منتخب إثيوبيا ضمن لقاء الذهاب بكينساشا الذي انتهى بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن يتدارك “الفهود” خلال مباراة الإياب بانتزاع الفوز بأديسا بابا (1-0).

وأضاف المدرب ولد علي: “مقابلة الذهاب ستكون حاسمة بالنسبة لنا في سبيل تحقيق التأهل إلى الدور الأخير. يجب علينا تقديم أفضل ما لدينا فوق الميدان للعودة بأحسن نتيجة ممكنة أمام منافس صعب المنال على أرضه”.

وتحسبا لهذه المواجهة استدعى المدرب الوطني 14 لاعبا ينشط في البطولة الوطنية و11 آخرا يلعبون في الخارج، وذلك عقب التربص الذي جرى من 17 إلى 19 أكتوبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر). وخاض الفريق الوطني لأقل من 23 سنة يوم الاربعاء آخر حصة تدريبية قبل التوجه صبيحة الخميس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من جهته، استدعى مدرب منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، جون بيير راوول شونغو، 28 لاعبا من بينهم ثلاثة مغتربين: المدافع المحوري جون نيكاديو (ستاندار دو لياج – بلجيكا)، متوسط الميدان الدفاعي كريستيان نسوندي (الدفاع الجديدي – المغرب)، وحارس المرمى ايسدراس كابامبا (برافوس دو ماكيس –أنغولا).

وصرح المدرب المساعد للفريق الوطني الكونغولي لأقل من 23 سنة، بابي كيموتو، في هذا الصدد: “كنا نرغب في بداية استعداداتنا مبكرا لكننا سوف نتعامل مع الوقت المتبقي حتى نكون جاهزين. نمتلك معلومات حول منافسنا الجيد من الناحيتين التكتيكية والفنية وسوف نستعد بهدف انتزاع نتيجة إيجابية”. وأضاف التقني الكونغولي: “لاعبونا في جاهزية حسنة بما أنهم خاضوا الجولتين الأوليين من البطولة، عكس المرة الأخيرة”. وفي حال التأهل يواجه “الخضر” بمناسبة الدور الثالث والأخير (20-28 مارس 2022 )، الفائز من المواجهة المزدوجة بين غانا وموزمبيق.

للتذكير، فإن نهائيات كأس أمم إفريقيا-2023 لأقل من 23 سنة ستقام بالمغرب وستكون مؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.