الخضر في  قطر دون محرز وبن رحمة وزرقان

تربص "الكان" ينطلق الإثنين

سيكون 24 لاعبا من أصل 28 استدعاهم المدرب الوطني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، لخوض منافسة كأس إفريقيا للأمم 2021، المقررة من 9 جانفي إلى 6 فيفري بالكاميرون، حاضرين اليوم الاثنين بالدوحة (قطر) تحسبا للتربص ما قبل التنافسي المبرمج حتى 5 جانفي استعدادا للموعد القاري، حسب ما علمت الأحد، لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأوضح المناجير العام “للخضر” أمين لعبيدي قائلا: “لقد راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخبات المشاركة في كان-2021، يحيطها علما بأن لاعبيها الذين ينشطون في الأندية الأوروبية لا يمكنهم الالتحاق بمنتخباتهم قبل تاريخ 3 جانفي، لذا اتخذنا كل الإجراءات لتمكين أكبر عدد ممكن من اللاعبين للحضور اليوم الاثنين بالدوحة”. وسيكون 24 لاعبا حاضرين في اليوم الأول للتربص بقطر، فيما يلتحق بهم أربعة لاعبين قبل تاريخ 3 جانفي. ويتعلق الأمر برياض محرز (مانشستر سيتي-انجلترا)، سعيد بن رحمة (واست هام-انجلترا)، آدم زرقان (شارلروا-بلجيكا)، محمد رضا حلايمية (كفوو بيرشوت-بلجيكا).

هذا القرار المتخذ من طرف الهيئة الكروية العالمية، سيعرقل دون شك تحضيرات المنتخبات المتأهلة للنسخة الـ33 لكان بالكاميرون، بما فيها المنتخب الجزائري، حيث سيضطر بلماضي إلى الاستغناء على اللاعبين الأربعة في المباراة الودية الأولى المقررة يوم السبت 1 جانفي بالدوحة أمام نظيره الغامبي.

وتأتي مراسلة الفيفا، بعد البيان الذي نشره منتدى الرابطات العالمية التي تمثل أهم الرابطات الأوروبية التي أوضحت يوم الخميس، بأن الأندية لن تسرح لاعبيها الدوليين الأفارقة قبل تاريخ 3 جانفي أي قبل ستة أيام عن انطلاق المنافسة الافريقية-2021.

وأضاف مناجير “الخضر” يقول: “لقد أخلط قرار الفيفا كل مخططاتنا، لكننا استبقنا الأمور في هذا السياق. لا أفهم هذا القرار الصادر في آخر لحظة، حيث أننا أنهينا كل إجراءات التحضير لكان-2021 منذ مدة، رغم أن القوانين واضحة بخصوص المنافسات الكبرى”، مشيرا بأن “اللاعبين المتواجدين بالعربية السعودية وقطر لا يشكلون أي مشكل كونهم سيكونون معنا يوم الاثنين”.

من جهة أخرى، يتواجد أربعة لاعبين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى وهم: لياس شتي، عبد القادر بدران، محمد أمين توقاي (الترجي التونسي) وحسين بن عيادة (النجم الساحلي)، ويوسف عطال (نادي نيس).

وسيتجمع اللاعبون الناشطون اليوم الاثنين بباريس، للالتحاق مساء بالدوحة (قطر) على متن رحلة خاصة للمشاركة في التربص ما قبل التنافسي.

بالإضافة لمباراة غامبيا الودية، سيخوض أبطال إفريقيا اختبارا ثانيا يوم الاربعاء 5 جانفي ضد غانا قبل التنقل في اليوم الموالي إلى دوالا الكاميرونية.