الخضر في ماراطون البحث عن لقاءات ودية دولية

يواصلون التحضير لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

استأنف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تدريباته بالملعب البلدي بالرويبة، تحسبا للمقابلة الودية التي ستجمعه بفريق نصر حسين داي لأقل من 21 سنة، المقررة بالميدان الملحق لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بحسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وقال مصدر مقرب من المنتخب الوطني إن تشكيلة رزقي رمان وجدت صعوبات كبيرة في إيجاد لقاءات ودية مع منتخبات افريقية، وهو ما قد يؤثر على التحضيرات في وقت تتواجد بعض المنتخبات الأخرى في تربصات بالخارج وخاصة في تركيا التي تحتضن دورة دولية لهذه الفئة، فماعدا لقاء ودي مع جزر القمر لم تواجه التشكيلة الوطنية سوى أندية جزائرية.

أحد المقربين من المنتخب وجه نداء إلى الفاف من أجل توفير مباريات ودية قبل بداية المنافسة التي سيتأهل منها أربعة منتخبات إلى الألعاب الأولمبية بباريس، فإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتأكد بعد برمجة أي مباراة دولية تحضيرية، قبل الدخول في المنافسة.

وفي نفس السياق، يواصل رفقاء بينيدار التحضير بحصص خاصة للاسترجاع، غداة المقابلة الودية التي انهزموا فيها أمام فريق مولودية الجزائر لأقل من 19 سنة. وفي الفترة الصباحية، قام الطاقم الفني بمعاينة مواجهة المولودية وتحديد أسباب الهزيمة، من خلال مشاهدة شريط فيديو تم من خلاله تقديم التوجيهات الفردية للاعبين.

وأوضحت “الفاف” في بيانها أن: “عناصر المنتخب الوطني، قد تعرفت خلال هذه الحصة على الأخطاء المرتكبة خلال المقابلة الأولى أمام المولودية، التي سيعملون على تداركها في المواجهة الودية الثانية أمام فريق نصر حسين داي لأقل من 21 سنة”. وخلافا لتربص شهر جانفي المنصرم، استغل المدرب الوطني لأقل من 17 سنة فترة التوقف الدولي (تواريخ الفيفا)، لتوجيه الدعوة لعدد اكبر من اللاعبين الناشطين بالخارج خاصة منهم الناشطين بالبطولات، الفرنسية، الكندية والاسبانية والمصرية.

وبالمقابل، استغنى المدرب الوطني على خدمات كل من حارس المرمى سامي مرزوق (نادي ليل /فرنسا)، ولاعب وسط الميدان يانيس ديلافو (نادي اف.سي نانسي /فرنسا)، المنشغلان بلعب كاس غامبارديلا مع فريقيهما على التوالي، فضلا عن المهاجم مسلم اناتوف (أكاديمية الفاف) الذي ترك لمتابعة العلاج. وتجدر الإشارة أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، يعكف في الفترة الحالية على التحضير لبطولة إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي ستقام فعالياتها بالجزائر، التي يتواجد فيها الخضر في مجموعة تضم كل من السنغال والكونغو والصومال.