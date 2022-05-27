“الخضر” في مجموعة الغابون وغينيا وكينيا

كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022

أسفرت القرعة الخاصة بنهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد 2022 رجال، التي جرت هذا الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الثانية رفقة كل من الغابون، غينيا وكينيا.

تبدو المجموعة في “المتناول” بالنسبة للسباعي الجزائري الطامح إلى تحقيق نتيجة أحسن من الطبعة السابقة بتونس، فيما أوقعت القرعة، منتخب مصر حامل اللقب والبلد المنظم، ضمن المجموعة الأولى رفقة المغرب والكاميرون.

أما نائب البطل، منتخب تونس، فيتواجد ضمن المجموعة الثالثة بمعية نيجيريا والرأس الأخضر، فيما ضمت المجموعة الرابعة كلا من أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال وزامبيا. وتقام نهائيات المنافسة القارية في الفترة الممتدة من التاسع إلى التاسع عشر جويلية المقبل، بمشاركة 14 منتخبا. وشهد حفل إجراء القرعة حضور مندوبي الدول المشاركة، من بينها الجزائر، وشارك في العملية ثلاثة من نجوم كرة اليد المصرية وهم: أحمد الأحمر وإبراهيم المصري ويحيى الدرع. وفازت مصر بشرف تنظيم كأس إفريقيا للأمم2022 بعد سحب التنظيم من المغرب.

يشار إلى أنّ المنتخب الجزائري حصل على المرتبة الثالثة في البطولة القارية 2020 بتونس، بعد تغلبه على أنغولا (32-27)، في اللقاء الترتيبي.

تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: مصر (البلد المنظم)، المغرب، الكاميرون

المجموعة الثانية: الجزائر، الغابون، غينيا، وكينيا

المجموعة الثالثة: تونس، الرأس الأخضر ونيجيريا

المجموعة الرابعة: أنغولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال وزامبيا

تجدر الاشارة إلى أنّ الخضر وتحت قيادة المدرب الوطني الجديد، رابح غربي الذي خلف الفرنسي آلان بورت، يواصلون تحضيراتهم للموعد القاري وقبله ألعاب المتوسط بوهران أواخر الشهر الداخل.

وأجرت العناصر الوطنية، تربصها الأول بين 11 و18 أفريل الأخير بالقاهرة، تخللته وديتان أمام المنتخب المصري الذي هزم الخضر (33 – 20) و(35 -18) توالياً.

وغاب منتخب الكرة الصغيرة عن المنافسات منذ مارس 2021، عندما خاض الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو ببرلين، ومُني فيها بثلاث هزائم أمام ألمانيا (26- 34)، سلوفينيا (28- 36) والسويد (25 – 36). وفي أعقاب دورة المتوسط بوهران (25 جوان – 06 جويلية 2022)، سيشارك زملاء المخضرم مسعود بركوس بتحدٍ مضاعف لتحقيق نتيجة جيدة في كأس أمم إفريقيا بمصر.