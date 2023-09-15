“الخضر” قد يواجهون الكونغو أو أنغولا تحضيرا لـ “كان كوت” ديفوار

اللقاء مع الفراعنة لم يتأكد بعد

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، أن المنتخب الوطني مازال يبحث عن مباراتين وديتين، خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر القادم، وسيتم ترسيمهما مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم في الجمعية العامة المقررة ليوم 21 سبتمبر الجاري.

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن الفاف تلقت، في الآونة الأخيرة، عديد الطلبات لإجراء لقاءات ودية في مختلف تواريخ القادمة، وسلمت هذه الطلبات للمدرب الوطني للبت فيها، في حين يبحث بلماضي عن لقاءات مع منتخبات إفريقية خاصة وأن المنتخب بصدد التحضير لكأس إفريقيا القادمة المقررة في كوت ديفوار، في الفترة ما بين 13 جانفي إلى 11 فيفري 2023.. علما أن الخضر سيتعرفون يوم 12 أكتوبر 2023 المقبل على منافسيهم في النسخة الرابعة والثلاثين من “الكان”.

بلماضي يرفض عقدا خياليا من الأهلي السعودي

نفس المصدر، أكد أن المباراة التي تحدثت عنها العديد من وسائل الإعلام بين المنتخبين الجزائري والمصري، التي من المقرر أن تجرى بالكويت، لم تتأكد بعد خاصة وأن الفاف دون رئيس، ومن المنتظر أن يفصل الرئيس الجديد ومكتبه الفدرالي والمدرب الوطني عن قائمة المنتخبات التي يواجهها في التواريخ الدولية القادمة، في وقت سيلعب الفراعنة لقاء واحدا فقط أمام المنتخب الزامبي.

وكانت الفاف قد تفاوضت مع اتحادية الكونغو الديمقراطية للعب مباراة ودية شهر أكتوبر القادم غير أن المفاوضات لم تتأكد بعد، وقد يلعب رفقاء محرز لقاء وديا أمام منتخب أنغولا بملعب قسنطينة، حيث وعد الناخب الوطني للعودة إلى ملعب الشهيد حملاوي الذي أعجب به المدرب الوطني واللاعبين، خلال التحضير لمباراة الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا.

علما أن الخضر استعادوا عافيتهم واستقرارهم بعد أن ضموا عددا من اللاعبين الشبان المتألقين في الدوريات الأوروبية، حيث احتل المنتخب الوطني المرتبة الأولى في قائمة أفضل المنتخبات لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. وحصد رفقاء الدولي الجزائري ماندي 16 نقطة في 6 مباريات متصدرين القائمة، وجاء منتخبا مالي ومصر في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وحل منتخب السنغال رابعا بمجموع 14 نقطة.

وفي سياق آخر، رفض المدرب الوطني جمال بلماضي، عرضا مغريا من أحد الأندية الناشطة بدوري روشن السعودي، كان سيجعل منه أغلى مدرب عربي وأفريقي على مر التاريخ. ويرتبط بلماضي مع الخضر بعقد يمتد حتى 2026. وكشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية أن أهلي جدة الذي يضم في صفوفه القائد رياض محرز، يصر على التعاقد مع بلماضي، ويسعى جاهدا لإقناعه بتدريب الفريق في الفترة المقبلة، مستغلا بعض الظروف “غير المواتية” التي تواجهه في الجزائر.

وأوضحت ذات المصادر أن إدارة الأهلي السعودي عرضت على بلماضي راتبا سنويا ضخما يفوق بكثير ما يتلقاه مع المنتخب الجزائري، وسيجعل منه أغلى مدرب عربي وأفريقي على مر التاريخ. لكن بلماضي، يصر على عدم استبدال المشروع الذي بدأه مع المنتخب الجزائري ولو بـ”كل ذهب العالم”. ورغم هذا الرد الحاسم، لم تفقد إدارة الأهلي الأمل في التعاقد مع بلماضي، مرجحة أن يغير رأيه في يوم ما.

وعن سبب إقدام إدارة الأهلي السعودي على جلب المدرب جمال بلماضي قال مصدر مؤكد لـ”الشروق” أن الهزيمة القاسية التي تلقاها رفقاء رياض محرز أمام نادي الفتح بخسارة بنتيجة 5-1 الذي يلعب له سفيان بن دبكة لم تعجب مسيري النادي السعودي، الذين يفكرون في تعويض المدرب الألماني ماتياس يايسله، المتعاقد مع الفريق لمدة ثلاث سنوات.

علما أن رفقاء محرز يواجهون اليوم بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر نادي التعاون، حيث يتطلع الأهلاوي لتعديل المسار ومحاولة وقف نزيف النقاط للعودة للطريق الصحيح، حيث يأمل بأن يحقق الفوز لمواصلة التعمق في المربع الذهبي، من جهته يستهدف التعاون الحصول على النقاط الكاملة من أجل القفز للصدارة ولو مؤقتًا ومواصلة مزاحمة الكبار بالمنافسة بقوة على اللقب.