الخضر لأقل من 23 سنة يواجهون فلسطين الأحد والأربعاء

تحضيرا لدورة تولون الدولية وكأس أمم إفريقيا 2023

ستكون المقابلة المزدوجة التي سيلعبها المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة ضد نظيره الفلسطيني اليوم الأحد والأربعاء، بمثابة المحطة التي ستتحدد على إثرها التشكيلة التي ستشارك في الطبعة الـ48 من دورة موريس ليفيلو (بطولة تولون سابقا)، المقررة في الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 12 جوان بفرنسا، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

وتحسبا لهاتين المواجهتين الوديتين، أعد المدرب الوطني نور الدين ولد علي قائمة موسعة من اللاعبين الذين سيشاركون في هاته المحطة الإعدادية قبل تحديد التشكيلة التي ستتنقل إلى فرنسا للمشاركة في هذه الدولية الودية.

وأوضح نفس المصدر أن رفقاء اللاعب محمد آيت الحاج (اتحاد الجزائر) باشروا تربصا تحضيريا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، سيستمر لغاية 25 ماي الجاري، قبل أخر تجمع مقرر بفندق الجزائر من 25 إلى 27 من نفس الشهر. وتلعب المقابلة الودية الأولى أمام منتخب فلسطين اليوم بملعب 5 جويلية على الساعة السادسة مساء، فيما تلعب المقابلة الثانية يوم الأربعاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء اليوم حضوراً قوياً للجماهير الجزائرية التي تراقب مواهب الخضر عن قرب، كما هو أول ظهور لهذه التشكيلة تحت إشراف المدرب الجديد نور الدين ولد علي، المدرب السابق للمنتخب الفلسطيني الأول، الذي بات يهدف الآن لقيادة الخضر لأولمبياد باريس 2024.

وتعتبر مباراة المنتخبين الجزائري والفلسطيني حدثا خاصا للجزائريين، نظراً الوطيدة والأخوية بين البلدين، على غرار ما حدث في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على الملعب نفسه عام 2016، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1–1).

علما أن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق اتخذ قرار السماح بالحضور الجماهيري للمباراتين، إذ أمر بفتح كامل المدرجات والدخول سيكون مجاناً.

وفي دورة تولون الودية، سيلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات كولومبيا واليابان وجزر القمر.

ويستهل ‘الخضر’ المنافسة بمواجهة اليابان يوم 31 ماي المقبل، قبل ملاقاة منتخب كولومبيا يوم 3 جوان المقبل، ثم منتخب جزر القمر، يوم 6 جوان.

وبالإضافة إلى دورة تولون الدولية، تندرج تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة كذلك في الإعداد لتصفيات كاس أمم إفريقيا 2023 التي سيقام دورها التصفوي الأول في الفترة الممتدة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وستقام نهائيات هذه المنافسة القارية في الفترة الممتدة من 2 إلى 26 نوفمبر المقبل في بلد سيحدد لاحقا، علما أن هذه المنافسة ستكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024 ).