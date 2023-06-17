الخضر.. لتجريب “الجدد” تحضيرا لكان كوت ديفوار 2023

الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

ينزل المنتخب الوطني، أمسية الأحد، ضيفا ثقيلا على نظيره الأوغندي، على ملعب “جابوما” في الكاميرون، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024، في مباراة مهمة بالنسبة للأوغنديين، الذين يبحثون عن البقاء في سباق التأهل لـ “الكان” القادمة، وتجريب التشكيلة الوطنية التي ضمنت رسميا التواجد في كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، المؤجلة إلى سنة 2024.

ومن المنتظر أن يدخل المدرب جمال بلماضي لقاء الأحد بتشكيلة مغايرة لتلك التي كان يعتمد عليها في الجولات الأولى من التصفيات، خصوصا عقب ضمان التأهل إلى “الكان” ما يعني أن الفرصة ستكون سانحة لبلماضي من أجل تجريب عديد العناصر”الجديدة”، أو حتى الوافدين الجدد،على غرار الوافد الجديد حسام عوار الذي من المنتظر أن يلعب أول مباراة له مع الخضر،خاصة وأن الجميع ينتظر منه تقديم الإضافة وسد الفراغ الذي تركه بعض اللاعبين خاصة الذين يلعبون في منصبه على غرار سفيان فيغولي.

أوغندا – الجزائر (الأحد بداية من الساعة الرابعة) على ملعب “جابوما” في الكاميرون

وقد يعتمد بلماضي أيضا على لاعبي اتحاد العاصمة الذين اكتسبوا تجربة كبيرة في الميادين الإفريقية، خاصة بعد تتويجهم بكأس الكاف مؤخرا، وآخرين على غرار عوار، شايبي، وحجام ومنحهم فرصة التأقلم في الميادين الإفريقية، في وقت يسعى بلماضي إلى إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا موسما طويلا، على غرار رياض محرز وسعيد بن رحمة، الذي من المنتظر أن يتركهم إلى المباراة الثانية أمام المنتخب التونسي التي تلعب في ظروف أحسن من مباراة أوغندا.

وفي الجهة المقابلة، يلعب منتخب أوغندا من أجل الإطاحة بالمنتخب الوطني، على اعتبار أن الفوز سيبقيهم في سباق التنافس مع تنزانيا إلى “الكان”، خصوصا في حال سقوط أشبال عادل عمروش أمام النيجر في العاصمة “دار السلام”، الأمر الذي سيعزز من حظوظهم في التأهل قبل الجولة الأخيرة التي سيواجهون فيها منتخب النيجر على ملعبه، علما أن مدرب منتخب أوغندا ميلوتان سريديوفيتش كان قد شحن لاعبيه نفسيا واصفا لهم أهمية مواجهة “الخضر” والفوز فيها من أجل بلوغ الكأس الإفريقية، رغم عدم هضمه للهزيمة الودية الأخيرة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وديا، التي صب فيها “ميتشو” جام غضبه على اللاعبين، في وقت لم يخف تفاؤله للفوز على زملاء بن سبعيني، متوعدا الجميع بالخسارة، قائلا: “نملك أوراقا خفية سنبحث عن الكشف عنها يوم المباراة”، قبل أن يضيف: “سندخل مباراتنا المقبلة من أجل البقاء على قيد الحياة وسنقاتل من أجل نقاط الجزائر”، علما أن منافس “الخضر” سيكون منقوصا من خدمات الثنائي غافين كيزيتو مدافع الاتحاد المصري وكذا جوزيف أوشايا لاعب “المقاولون العرب” المصري الذي ينشط في الدفاع أيضا تحت طائل الإصابة.

ويدير المباراة الحكم الغابوني بيارغيسلان أوتشو، بمساعدة كل من الأنغولي غيرسون إميليانو دوس سانتوس وكذا بوريس مارليس ديتسوغا من الغابون، فيما سيكون الحكم الرابع تانغواي باتريس مبيامي من الغابون أيضا، علما أن المنتخب الوطني الذي ضمن رسميا التواجد في العرس الكروي القاري المقبل يحتل الصف الأول برصيد 12 نقطة، فيما يجمع منتخب أوغندا أربع نقاط إلى جانب منتخب تانزانيا.