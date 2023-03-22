“الخضر” لتحقيق الأسبقية في عنابة

ذهاب الدور الأخير من تصفيات "كان 2023" لأقل من 23 سنة:

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة، سهرة غد الجمعة، نظيره الغاني بملعب 19 ماي 1956 بعنابة (سا 22.00) بهدف تحقيق الأسبقية في منافسة كأس إفريقيا للأمم-2023 وهذا لحساب ذهاب الدور التصفوي الثالث والأخير من هذه المنافسة.

وكان من المفروض أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره الاثيوبي في الدور الثاني (مكرر) من التصفيات، بعد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) بإقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي كان قد أقحم في تصفيات كان-2019، لاعبا قام بتزوير تاريخ ميلاده، إلا المنتخب الاثيوبي انسحب من التصفيات تاركا المجال للخضر لأقل من 23 سنة لملاقاة، في الدور الثالث والأخير، منتخب غانا بعد هذا الانسحاب.

وسيكون رفقاء اللاعب تيتراوي أمام حتمية تقديم مباراة كبيرة أمام تشكيلة غانية عتيدة مصنفة كأحسن المنتخبات للقارة السمراء، والتي كانت قد تأهلت إلى الدور الأخير أمام الموزمبيق ذهابا (2-1) و إيابا (2-0).

الجزائر- غانا.. الجمعة بداية من العاشرة ليلا بملعب 19 ماي 56 بعنابة

وعن مباراة الغد، أوضح المدرب الوطني نور الدين ولد علي خلال ندوة صحفية نشطها الأحد قائلا: “سيكون اللقاء شديد التنافس، وسيلعب التأهل في مباراتين، ولو أنه من الأهمية الفوز بمباراة الذهاب، من أجل كسب التفوق البسيكولوجي”.

و تحسبا للمباراة المزدوجة، وجه ولد علي الدعوة لـ 26 لاعبا من بينهم 14 ينشطون خارج الوطن. و إذا كان البعض منهم حاضرا في شهر أكتوبر 2022 أمام الكونغو الديمقراطية، فإن البعض الآخر استدعي لأول مرة.

ويقول المدرب الوطني في هذا السياق :”لقد استدعينا 26 لاعبا الذين أعتبرهم الأحسن استعدادا حاليا، نعرف جيدا منافسنا الذي يملك تقاليد عريقة لدى المنتخبات الشبانية، لقد شارك سبعة لاعبين منهم في كأس إفريقيا-2022 للاعبين المحليين المؤجلة لسنة-2023 بالجزائر. فنيا، إنها تشكيلة ممتازة للغاية، لقد قمنا بتحليل نقاط قوتها وضعفها”.

و يضيف المدرب الوطني: “لنا أوراق رابحة سنستغلها، حيث نحضر لهذا الموعد في

أحسن الظروف، الشيء الوحيد الذي يقلقني يتمثل في الإصابات. أتمنى أن نتفادى

هذا المشكل، أناشد جمهور الشرق الجزائري و خاصة جمهور مدينة عنابة أن يتنقل

بأعداد كبيرة لتشجيع اللاعبين لأن دعمهم سيكون حاسما”.

من جهته، وجه مدرب المنتخب الغاني، إبراهيم تانكو الدعوة لثمانية لاعبين ينشطون خارج الوطن للمشاركة في المواجهة المزدوجة، وهو ما يفسر نيته و نية الاتحادية الغانية ببصم تأشيرة التأهل للمرحلة النهائية، خاصة وأن منتخب غانا لم يشارك في الألعاب الأولمبية من نسخة-2004 باليونان.

و تجري مباراة الإياب يوم الثلاثاء 28 مارس بكوماسي. علما و أن المرحلة النهائية لكان-2023 (لأقل من 23 سنة) تجري من 2 إلى 26 نوفمبر 2023 ، حيث تمثل على إثرها المنتخبات الثلاث الأولى القارة الإفريقية في أولمبياد-2024 بباريس ما بين 26 جويلية و11 أوت 2024.