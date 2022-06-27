“الخضر” لحسم بطاقة العبور في “داربي” مغاربي مثير

الجزائر - المغرب (الساعة 17:00 بملعب سيق)

ستتجه الأنظار مجددا الثلاثاء إلى ملعب سيق الجديد الذي سيحتضن ثاني مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 18 سنة ضمن منافسات الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، حيث سيستقبل أشبال المدرب مراد سلاطني جارتهم الغربية المغرب في داربي مغاربي مثير للغاية يعد بالكثير، وهذا بداية من الساعة الخامسة مساء، وسيدخل الخضر المباراة بمعنويات في السحاب..

وهم الذين تمكنوا من الإطاحة بأحد أفضل المنتخبات في العالم وهو المنتخب الاسباني المعروف بهدف دون رد أول أمس بنفس الملعب وفي نفس التوقيت، وتكتسي النقاط الثلاث أهمية كبيرة لرفقاء المتألق مهدي بوش لاعب أجاكسيو الفرنسي، لأنه لا بديل عن الفوز بغية التأهل للدور الموالي بعيدا عن حسابات الجولة الأخيرة، والتي ستكون أمام منتخب الديكة الفرنسية بملعب الشهيد أحمد زبانة يوم 30 جوان القادم.

من جهته فإن المنتخب المغربي سيدخل “الداربي” من دون أي حسابات، فالانتصار فقط سيسمح له بإحياء حظوظه في المرور عن هذه المجموعة، التي وصفها الكثير من المتتبعين بأنها مجموعة الموت بالنظر إلى قوة الفرق الوطنية المتواجدة فيها، وأي هزيمة لأسود الأطلس فإنها ستعني خروجهم المبكر من الدورة بعد انهزامهم في المباراة الأولى على يد المنتخب الفرنسي بهدف دون مقابل، لذا فإن مهمة أشبال المدرب سلاطني لن تكون سهلة على الإطلاق، وعليه أن يعيد أرجل لاعبيه على الأرض سريعا، وإخراجهم من حالة النشوة التي أصابتهم عقب الإطاحة بالمتادور الإسباني في مفاجأة لم يتوقعها أي أحد باستثناء سلاطني الذي أكد قبل بداية الألعاب بأن أشباله سيقدمون أفضل نسخة لديهم.

مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة

سلاطني: “انتصرنا على مدرسة عالمية.. لكن الأهم هو التأهل”

لم يخف الناخب الوطني لأقل من 18 سنة مراد سلاطني سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه أشباله على حساب اسبانيا في افتتاح لقاءات المنتخب الوطني في الألعاب المتوسطية، وقال في هذا الخصوص: “تعرضنا لحملة تشكيك كبيرة جراء نتائج سلبية سجلناها في لقاءات ودية تحضيرية فقط، لكن رد اللاعب كان فوق أرضية الميدان، وانتصرنا على أحد المنتخبات الأفضل في العالم، والمعروف بالتكوين وهو المنتخب الاسباني خاصة في هذه الفئة”.

وبخصوص لقاء اليوم أمام المنتخب المغربي، قال سلاطني: “الأهم هو الاسترجاع سريعا لأننا لا نملك سوى 48 ساعة لالتقاط الأنفاس، والمواجهة المقبلة قد تكون أصعب من سابقتها لأنها “داربي” مغاربي سيلعب أمام المنتخب المغربي الذي نحترمه كثيرا، ويبقى هو الآخر مدرسة كبيرة في إفريقيا، ولديها مواهب جيدة للغاية، لذا علينا الحذر منهم، واللعب بنية تحقيق الانتصار ولا شيء غيره حتى نضمن التأهل وفي صدارة المجموعة، وإن شاء الله سنستمر في إسعاد جمهورنا الرائع”.