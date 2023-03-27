الخضر للعودة بالتأهل إلى كأس افريقيا وأولمبياد باريس

بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة - الدور الثالث والأخير غانا -الجزائر

يواجه الثلاثاء بداية من الساعة الثالثة زوالا المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة منتخب غانا بمدينة كوماسي الغانية لكسب تأشيرة التأهل إلى نهائيات بطولة إفريقيا المؤهلة للألعاب الأولمبية بباريس. وكانت نتيجة مقابلة الذهاب التي جرت بملعب 19 ماي بعنابة قد انتهت بنتيجة التعادل (1-1).

بعثة المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة تحدوها إرادة قوية للعودة بالتأهل رغم صعوبة المهمة، حيث أجرى أمس المنتخب حصة بتوقيت اللقاء، تحت حرارة كبيرة وصلت إلى 36 درجة، حيث رسم المدرب ولد علي وطاقمه آخر اللمسات قبل لقاء اليوم الذي يعتبر حاسما ومصيريا حسب ما أكده المدرب ولد علي، ويعوّل المنتخب الجزائر على كتيبة من اللاعبين المحترفين من أجل التأهل إلى بطولة أمم أفريقيا ثم أولمبياد باريس، حيث استدعى فيه المدرب، نور الدين ولد علي، 13 لاعبًا في أوروبا من اجل مشاركة ثانية في الأولمبياد بعد مشاركة – ريو دي جانيرو -2016.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي، نور الدين ولد علي في تصريحات صحفية، بأن تعثر أشباله في مباراة الذهاب، أمام نظرائهم من غانا، ليس نتيجة مخيبة مثل ما يظن البعض: “قلت للاعبين إن التعادل بهدف لمثله ليس نتيجة مخيبة.. علينا فقط أن نكون رجالا في غانا ونلعب من أجل العودة بالتأهل”، وبأن تشكيلته ستقدم كل شيء فوق الميدان، مضيفا: “سنحارب من أجل التأهل، وأضاف، بأن الأمور لم تحسم بعد، مشددا على ضرورة ترميم الأمور، ووعد بتقديم كل شيء في لقاء العودة لخطف تأشيرة التأهل إلى “كان” 2023. ويدير المباراة طاقم تحكيم من غينيا وهم تاويل كامارا يونوسا حكم الساحة، ومساعديه ممادي تيري وعبد الله سيلا.

وكان المنتخب المصري أول منتخب اقتطع تأشيرة تأهله إلى نهائيات بطولة إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة بعد تعادله سلبا مع مستضيفه منتخب زامبيا في المقابلة التي لعبت الأحد بملعب ليفي نواناواسا بندولا (زامبيا)، لحساب إياب الدور الثالث والأخير من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.