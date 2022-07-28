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رياضة

“الخضر” لن يلعبوا ضد بلجيكا

علي بهلولي
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“الخضر” لن يلعبوا ضد بلجيكا
ح.م
الجزائري سفيان فغولي يُنفّذ ركلة الجزاء النّاجحة ضد بلجيكا، في مونديال البرازيل 2014.

لن يلعب المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مع نظيره البلجيكي، ودّيا في شهر نوفمبر المقبل.

وأُشيع مُؤخّرا أن مسؤولي منتخب بلجيكا يبحثون عن مُنافس عربي، لِأن فريقهم الوطني يُواجه المغرب في نهائيات كأس العالم، المُقرّر تنظيمها بِقطر انطلاقا من الـ 21 من نوفمبر المُقبل.

وبرمج اتحاد الكرة البلجيكي مباراة تحضيرية لِمنتخب بلاده أمام مصر، تُجرى بِالكويت في الـ 18 من نوفمبر المُقبل.

وأوضحت صحيفة “هت لاست نيوز” البلجيكية في تقرير لها نشرته، الخميس، أن اتحاد الكرة الكويتي هو مَن تكفّل بِتنظيم المباراة، ورصد بِهذا الصّدد غلافا ماليا قيمته تتجاوز رقم نصف مليون أورو.

وبعد مواجهة مصر، يشدّ منتخب بلجيكا الرّحال نحو قطر لِخوض منافسة كأس العالم، استنادا إلى المصدر ذاته.

وقبل ذلك في أواخر سبتمبر المقبل، يلعب منتخب بلجيكا مواجهتَين: بِميدانه ضد بلاد الغال، ثم خارج القواعد أمام فريق هولندا، بِرسم الجولتَين الخامسة والسادسة (قبل الأخيرة والختامية) من عمر منافسة دوري الأمم الأوروبية. ما يعني أن رجال المدرب روبيرتو مارتينيز يخوضون ثلاث مقابلات (رسميتَين وودّية) فقط، قبيل انطلاق المونديال.

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