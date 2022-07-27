“الخضر” لن يُواجهوا النيجر حتى ربيع 2023

أجّلت “الكاف” الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، إلى أواخر مارس 2023.

وكان يُفترض تنظيم الجولتَين المُشار إليهما في أواخر سبتمبر المقبل، ولكن تأجيل تنظيم النهائيات بِكوت ديفوار من صيف 2023 إلى مطلع عام 2024، أجبر “الكاف” على اتّخاذ هذا القرار. كما أوردته قناة “كنال+” الفرنسية، الأربعاء.

وهكذا لن يُواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره فريق النيجر مرّتَين في سبتمبر المقبل، على أن يلتقيا الطرفان في ربيع 2023.

وفي انتظار ترسيم “الكاف” لِهذا القرار والإعلان عنه، يُفترض أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سيشرع في التخطيط لِبرمجة مقابلة أو مقابلتَين ودّيتَين للاعبيه في الخريف المقبل. على أن تكون هذه المحطّة خاتمة لقاءات “محاربي الصّحراء” في عام 2022، ذلك أن فترة ما بين الـ 21 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين، ستكون موعدا لِتنظيم كأس العالم بِقطر.