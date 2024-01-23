“الخضر” لِكرة اليد يتأهّلون لِنصف النّهائي الإفريقي والمونديال

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد عصر الثلاثاء، لِنصف نهائي البطولة الإفريقية، وأيضا مونديال 2025.

وفاز “الخضر” بِنتيجة ثقيلة (36-23) على منتخب الكونغو الديموقراطية، في مباراة تندرج ضمن إطار ربع نهائي البطولة الإفريقية لِكرة اليد، نسخة مصر 2024.

وبعد معاناة رجال المدرب الوطني فاروق دهيلي في الشوط الأوّل، وتخلّفهم بِنتيجة (14-15)، انتفضوا في المرحلة الثانية وأنهوها بِفوز حصيلته (36-23). مُقتطعين تأشيرتَي المربّع الذّهبي الإفريقي، والبطولة العالمية 2025.

وفي مباراة نصف النّهائي المُبرمجة الخميس المقبل، يتبارى زملاء الجزائري داوود هشام مع نظرائهم من جزر الرّأس الأخضر، المنتخب الذي أزاح عن طريقه المُنافس المغربي بِنتيجة (31-22)، كما نشّط نهائي البطولة الإفريقية في طبعتها الماضية عام 2022.

أمّا بطولة العالم، فتُقام فعّالياتها في كرواتيا والدانمارك والنرويج (تنظيم ثلاثي)، ما بين جانفي وفيفري من عام 2025. فيما ينال المُتوّج بِاللّقب الإفريقي 2024 تذكرة تمثيل القارّة السّمراء في الأولمبياد، المُبرمج بِالعاصمة الفرنسية باريس ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

وقبل نسخة 2025، سبق للمنتخب الوطني حضور وقائع البطولة العالمية 16 مرّة، وكانت البداية في طبعة ألمانيا الشرقية عام 1974، وحينها ضمّت صفوف “الخضر” اللاعب نذير العرباوي، الذي يشغل حاليا منصب الوزير الأوّل.