“الخضر” مرجع في إفريقيا ولم نصل بعد إلى مستواهم

قبل مواجهتهم وديا.. مدرب منتخب مالي يصرح:

الجزائر تملك منتخبا متكاملا وبلماضي قام بعمل جبار

اعتبر مدرب منتخب مالي لكرة القدم، محمد ماغاسوبا، بأن المباراة الودية ضد الجزائر، المقررة يوم الأحد 6 جوان بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة ستمكن فريقه من تحسين مردوده تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وأوضح التقني المالي في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية، قائلا: “اليوم، تعتبر الجزائر، أحسن مرجع في إفريقيا، بالإضافة إلى كونها بطلة إفريقيا، فالجزائر تشكل فريقا متكاملا ومنظما وتتألق على مستوى كل مراحل اللعب”، مضيفا: “بالنسبة لي، فهي تشكيلة جيدة، وبودي تقديم الثناء للعمل المنجز من طرف جمال بلماضي الذي نجح في أداء الجزائر والقارة الإفريقية تشكيلة مثل هذه، قبل أن يعترف: “من البديهي أننا لم نصل إلى مستوى الجزائر، وإذا واجهنا هذا الفريق، فسيكون ذلك من أجل أن نتطور بصورة طبيعية”.

وقبل مواجهة التشكيلة المالية، يستهل المنتخب الوطني سلسلة مبارياته الودية بمواجهة منتخب موريتانيا يوم الخميس 3 جوان بالبليدة، ثم يخوض رفاق سفيان فغولي مباراتهم الودية الأخيرة يوم الجمعة 11 جوان، أمام تونس بملعب حمادي العقربي برادس، واتفق المدرب جمال بلماضي ورئيس الفاف، عمارة شرف الدين تنظيم مباريات ودية بعد القرار المتخذ من طرف لجنة الطوارئ للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بالتنسيق مع الاتحاد الدولي (فيفا) بتأجيل الدور التصفوي الثاني لمونديال-2022 بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف مدرب منتخب مالي يقول: “نتعارف جيدا، لأننا متعودان على اللعب بيننا، ما زلت أتذكر مباراتنا الأخيرة التي جرت بيننا في قطر قبل السفر إلى كأس إفريقيا 2019، في مباراة جديرة بالاهتمام والتي انتهت لصالح الجزائر (3-2)”، وبالنسبة لماغاسوبا، لقد حان الوقت لتلتحق بلاده بنخبة المنتخبات العالمية والمشاركة في مونديال 2022 بقطر، وختم قائلا: “مالي متعطشة للتتويج باللقب الإفريقي والمشاركة في نهائيات المونديال، وبالنظر لتطلعات الشعب المالي، سنعمل كل ما في وسعنا لنكون في المستوى، ونكافح بأسلحتنا وإمكانياتنا وخصائصنا لإسعاد بلادنا التي لا تحلم فقط بالتأهل للمونديال، بل الصعود على أعلى هرم القارة السمراء”.

وسيتقابل منتخبا الجزائر ومالي وديا للمرة التاسعة في تاريخهما بعد 8 مواجهات سابقة، وتتقدم الجزائر بخمسة انتصارات مقابل هزيمتين وتعادل واحد، وتعود آخر مباراة بينهما إلى 16 جوان 2019 حيث فاز لاعبو جمال بلماضي بنتيجة (2-2) بالدوحة (قطر).

ع. ع