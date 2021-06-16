“الخضر” مرشحون لمواجهة مصر أو كوت ديفوار أو غانا أو مالي في الدور الأول!

قرعة "كان" الكاميرون ستجرى في أوت

“الكاف” سيعتمد على تصنيف “الفيفا” لشهر جويلية لتحديد رؤوس المجموعات

سيراليون يكمل عقد المنتخبات المتأهلة و”الكان” بـ24 منتخبا لثاني مرة

سيتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم على منافسيه في كأس إفريقيا، المرتقبة في الفترة من 9 جانفي إلى 9 فيفري 2022، بالكاميرون، خلال عملية القرعة المقررة شهر أوت القادم، بحسب ما جاء على لسان الأمين العام للهيئة القارية، فيرون موسينغو أومبا.

وكان المنتخب الوطني، بطل النسخة السابقة من كأس إفريقيا، قد ضمن تأهله لدورة الكاميرون بعد تصدره المجموعة الثانية على حساب منتخبات زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا.

وأكد فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام لـ”كاف”، أنه سيتم تحديد موعد قريب لإقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2021، التي تأجلت إلى جانفي 2022 في الكاميرون، مشيرا في تصريحات إعلامية إلى أن القرعة ستجرى في أوت المُقبل، لتكون النسخة الثانية في التاريخ التي تضم 24 منتخبا.

وقال فيرون، في حديث إلى وسائل الإعلام، نقله موقع “كيك 442”: “نعمل على تحديد موعد لقرعة أمم إفريقيا في الأسبوع الثاني من شهر أوت القادم”، موضحا أن العمل يجري حاليا في “كاف” على ذلك.

وأكمل، الثلاثاء، المنتخب السيراليوني عقد المنتخبات المتأهلة لـ “كان” الكاميرون، لأول مرة منذ عام 1996، بعد الفوز على المنتخب البنيني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين بعد الأزمة التي نشبت خلال المباراة الشهيرة بسبب إصابات فيروس كورونا.

وستجرى كأس إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بـ24 منتخبا، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في مصر عام 2019، ويتعلق الأمر بكل من منتخبات: الجزائر، مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا، السودان، غامبيا، الغابون، المغرب، موريتانيا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، جزر القمر، زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، إثيوبيا، سيراليون.

وسيتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث، على أن تلعب بقية المباريات بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من دور 16 حتى النهائي.

ويرتقب أن يعتمد “الكاف” على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لشهر جويلية القادم من أجل تحديد رؤوس المجموعات، فضلا عن تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الأولى بصفته البلد المضيف.

ونظرا لذلك، وبحسب تصنيف الفيفا الأخير لشهر ماي الذي لن يشهد تغيرات كثيرة على مستوى المراكز الخمسة الأولى، فإن المنتخب الوطني سيتفادى مواجهة كل من الكاميرون (صاحب الأرض) وتونس ونيجيريا والسنغال والمغرب، في وقت سيكون مرشحا لمواجهة المنتخبات الأخرى، من بينها مصر وكوت ديفوار وغانا ومالي، وهذا في دور المجموعات.

ويتواجد المنتخب الوطني في أفضل أحواله، حيث حطم مؤخرا الرقم القياسي الإفريقي في سلسلة اللاهزيمة بـ27 مباراة دون خسارة، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.