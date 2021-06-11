“الخضر مفاجأة مونديال قطر.. وأتمنى لهم الفوز بالبطولة العربية”

رفض المقارنة بينه وبين محرز.. رابح ماجر:

رشح النجم الجزائري الأسبق، رابح ماجر، المنتخب الوطني ليكون مفاجأة بطولة كأس العالم العام المقبل في قطر، مشيرا إلى جاهزية الخضر من كل الجوانب للتألق في المونديال، مع منتخبات إفريقية أخرى على غرار السنغال ونيجيريا.

وكشف عن ذلك، في حوار لموقع العين الرياضي، وقال: “أعتقد أن المنتخب الجزائري قادر على تحقيق المفاجأة والذهاب بعيدا. لدينا فريق جيد، وجاهز فنيا ونفسيا للبطولة، ولا يمكن إغفال منتخبات مثل السنغال ونيجيريا، كما أتمنى لكل المنتخبات العربية التوفيق والظهور بعروض قوية في البطولة، ولم لا، فالمنتخب القطري المنظم وصاحب الأرض، يمتلك لاعبين جيدين وطموحا كبيرا”.

وعن بطولة كأس العرب التي أوقعت قرعتها المنتخب الوطني في مجموعة واحدة مع نظيره المصري، قال ماجر: “دائما ما تكون مواجهات الجزائر ومصر قوية وصعبة وتتحلى بالندية، وكلا الفريقين هما المرشحين للتتويج باللقب، لكنني أتمنى التوفيق أكثر لمنتخب بلدي الجزائر، وبأن يحصد اللقب”.

على صعيد آخر، رفض ماجر المقارنة مع مواطنه رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث قال: “لا أحب التحدث عن المقارنات، محرز شاب صغير ولديه مشوار ممتاز، أما أنا فأصبحت من الماضي، وسعيد بكل ما حققته في مسيرتي، وأتمنى رؤية المزيد من الإنجازات للمواهب الجزائرية”. وأضاف: “اليوم محرز وغدا براهيمي وبعدهما بونجاح، هم يستحقون الكثير، وتحقيق ما وصل له محرز وماجر لتشريف الكرة الجزائرية والعربية”.

وتجنب صاحب الكعب الذهبي اختيار لاعب عربي بعينه لتسميته الأفضل حاليا في ملاعب أوروبا، وقال: “بكل واقعية ومنطق هذا الموسم تألق المغربي أشرف حكيمي ومواطنه حكيم زياش ورياض محرز والمصري محمد صلاح، هم أفضل من يمثلون الكرة العربية في الوقت الحالي، وأتمنى لهم التوفيق”.

وأكد “ماجر” التزامه بعدم التطرق إلى المقارنات، حيث رفض وضع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في مقارنة مباشرة مع محرز، قائلا: “لا أحب أن أقارن بينهما، فكلاهما مميز ونجم في أنديتهما، ويمثلان الكرة العربية في أوروبا، وهما فخر لكل العرب هذا كل ما يمكنني قوله”.

كما اعتبر المدرب الوطني السابق للخضر أن ياسين براهيمي هو اللاعب الذي مر بجانب مشوار كبير، بعدما أن لعب في إسبانيا وفرنسا. وقال: “رغم أنه احترف في بورتو ولعب في إسبانيا، لكنه لاعب بإمكانيات كبيرة، كنت أتمنى أن يلعب في ناد كبير بأوروبا، وكنا سنرى منه أشياء عظيمة، وأتمنى في يوم من الأيام أن تتاح الفرصة أيضا لبغداد بونجاح مهاجم السد، في أوروبا لأن لديه قدرات كبيرة جدا”.