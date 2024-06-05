“الخضر” من أجل تأكيد سيطرتهم ووضع قدم أولى في كأس العالم

الجزائر ـ غينيا هذا الخميس (20.00) بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي

يتطلع المنتخب الوطني الجزائري لتحقيق ثالث فوز له على التوالي في التصفيات المونديالية، وبسط سيطرته على المجموعة السابعة، عندما يواجه منتخب غينيا، سهرة الخميس على ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2026.

ويتصدر “محاربو الصحراء” صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، بعد تسجيل انطلاقة مثالية بعد الفوزين المحققين في الجولتين الأولى والثانية على حساب الصومال بالجزائر بنتيجة (3ـ1)، ثم الموزمبيق بمابوتو بنتيجة (2ـ0)، في انتظار الفوز الثالث تواليا أمسية اليوم أمام غينيا، الذي سيكون بمثابة خطوة عملاقة نحو حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، قبل المباراة الرابعة أمام أوغندا المقررة بكامبالا في الـ10 جوان الجاري.

ورغم أن “الخضر” هم المرشّح الأول للتأهل عن المجموعة السابعة، لاسيما بعد الانطلاقة الموفقة التي حققوها في جولتي الافتتاح، يعتبر منتخب غينيا المنافس الأقوى في المجموعة بالنسبة للمنتخب الوطني، ما يؤكد أهمية الفوز بهذه المواجهة بالنسبة لزملاء إسماعيل بن ناصر. ويسعى المنتخب الغيني لمفاجأة الجزائر والعودة بنتيجة إيجابية، وهو ما أكده مدربه، كابا دياوارا، الذي اعتبر المباراة بمثابة منعرج حاسم بالنسبة لفريقه، مشيرا إلى أن حقيقة الميدان تبقى هي الفاصلة.

ويحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب بوتسوانا الوصيف، ويتقدم بنفس الأفضلية على منتخبي أوغندا والموزمبيق صاحبي المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وأنهى المنتخب الوطني استعداداته لهذه المواجهة الحاسمة، بعد الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها أمس على ملعب براقي، والتي وضع خلالها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش آخر اللمسات على التشكيلة التي سيعتمد عليها، والخطة التكتيكية التي سيلعب بها المنتخب الوطني. وستكون هاتان المواجهتان أول اختبار رسمي بالنسبة للناخب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يراهن على تحقيق الفوز، علما أنه كان شرع في تدريب التشكيلة الوطنية في مارس الفارط خلال الدورة الدولية الودية “فيفا سيري 2024” أمام بوليفيا (فوز 3-2) وجنوب إفريقيا (تعادل 3-3).

يذكر أن المنتخب الوطني حقق بداية موفقة في التصفيات المونديالية، خلال الجولتين الأوليين اللتين جرتا شهر نوفمبر الفارط، حيث فاز داخل الديار على الصومال (3-1) وخارج القواعد أمام الموزمبيق (2-0).

وعقب إجراء الجولات العشر من التصفيات، يتأهل المتصدر مباشرة إلى نهائيات كأس

العالم 2026 المقررة بكل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، في الوقت الذي تلعب فيه أفضل أربعة منتخبات، التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها، مباريات السد.

أنتوني ماندريا:

الكل يجتهد لتقديم أفضل ما لديه خلال التدريبات

أكد حارس المنتخب الوطني، أنتوني ماندريا، أن التحضيرات تسير في أحسن الظروف لمواجهة المنتخب الغيني، وقال في تصريحات قبل المواجهة: “إنه دوما فخر لي بتلقي دعوة للالتحاق بصفوف الفريق الوطني، وشرف كبير لي لتمثيل الألوان الوطنية، أجرينا ثلاث حصص تدريبية إلى حد الآن، تخللتها تدريبات داخل القاعة، والجميع يحضّر في ظروف جيّدة والكل يجتهد لتقديم أفضل ما لديه خلال التدريبات تحسبا لهذين الموعدين. نحن هنا لإتباع طريقة عمل المدرب والاستعداد بكل جد والاستماع إلى تعليماته لتطبيقها بحذافيرها”.

علما أنه وبنسبة كبيرة سيكون أنتوني ماندريا هو الحارس الأساسي للتشكيلة الوطنية، وهو الذي أقنع الناخب الوطني في تربص شهر مارس المنصرم.

ياسين بن زية:

أنا تحت تصرف المدرب وسألعب في أي مركز يريدني فيه

قال اللاعب الدولي الجزائري، ياسين بن زية، أنه لا يعمل حاليا في مركز معيّن، يعوّض من خلاله أي لاعب لم يستدع إلى المنتخب.

وأوضح بن زية، أنه يجيد اللعب في أكثر من منصب، ومستعد لتأدية أيّ عمل فوق المستطيل الأخضر، في مواجهة غينيا كوناكري وأوغندا، يطلبه منه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وأضاف أن محرز له وزنه في المنتخب الوطني وأسلوبه الخاص، الذي لن يقدر على تجسيده سواه، وأضاف قائلا:

“كلما اقتربت المقابلة، كلما زادت رغبتنا في تحقيق الفوز، التربص الذي خضناه شهر مارس الفارط كان مفيدا لكنه بات من الماضي، والآن علينا التفكير فيما هو آت لنكون أكثر فاعلية من أجل الفوز. أنا هنا تحت تصرف المدرب وسألعب في أي مركز يريدني فيه لاسيما وأنني متعدّد المناصب”.

محمد أمين مدني:

سأجتهد لأكون في مستوى ثقة بيتكوفيتش

قال مدافع “الخضر”، محمد أمين مداني، الذي يشارك في تربصه الثاني مع “الخضر” وسيعمل من أجل إقناع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي وضع فيه الثقة، في تصريحات صحفية: “تلقيت الدعوة من الطاقم الفني بعدما بذلت المجهودات مع فريقي، وأنا على أتم الجاهزية لتشريف استدعائي وتقديم الإضافة في حال ما تم الاعتماد على خدماتي خلال هاتين المقابلتين، المدرب وضع ثقته في شخصي وسأجتهد لأكون في مستوى هذه الثقة”.

ريان آيت نوري:

مهمتنا تكمن في خطف ست نقاط جديدة

أكد مدافع “الخضر”، ريان آيت نوري، أن المنتخب يسعى جاهدا للفوز في المقابلتين أمام غينيا وأوغندا، وقال في تصريحات قبل المواجهة: “ستكون مقابلتان قويتان. ومهمتنا تكمن في خطف ست نقاط جديدة لنتمكّن من تعميق الفارق والمحافظة على الصدارة، وسنسعى جاهدين لإسعاد الشعب الجزائري بإنهاء التربص بانتصارين. المدرب ساعدنا كثيرا على التحسّن وهذا أمر جد مفيد للمجموعة”.