“الخضر” من أجل تحقيق بداية موفقة في “الشان”

كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025.. الجزائر ـ أوغندا مساء الإثنين سا 18.00

يفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2025″، مساء الإثنين، بمواجهة صعبة ومهمة أمام منتخب البلد المضيف، أوغندا، ستكون حاسمة في بقية مشوار البطولة، خاصة أنها تسبق مواجهتين قويتين ضد جنوب أفريقيا وغينيا، قبل ختام دور المجموعات بمباراة النيجر يوم 19 أوت الجاري.

ويطمح المنتخب الوطني في هذه الدورة، في ثالث مشاركة له في “الشان”، التي تجري على أرض الثلاثي، كينيا، تنزانيا وأوغندا لتحقيق اللقب الذي كان ضاع منه لصالح السنغال في طبعة 2022 التي احتضنتها الجزائر.

ولم يخفِ المدرب الوطني مجيد بوقرة طموحاته، حيث عبّر عن إصراره في أكثر من تصريح على التتويج باللقب هذه المرة و”إعادته إلى الجزائر”.

وسيشارك الخضر في هذه الدورة بتشكيلة متوازنة، حيث فضّل “الماجيك” الاعتماد على عناصر يعرفها جيدًا وسبق لها أن توجت معه بكأس العرب وبلغت نهائي “الشان” الماضي، وهذا بالرغم من بعض الغيابات المؤثرة التي عرفتها التشكيلة الوطنية قبل انطلاق البطولة بإصابة متوسطي الميدان عبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن خماسة، مع تأخر تعافي أكرم بوراس، ما ضيّق هامش الخيارات في مركز حساس.

ورغم هذه الغيابات والصعوبات، يمتلك المنتخب الوطني توليفة مخضرمة من الشباب والحرس القديم، مثل المدافع عبد الرحمن بكور، ولاعب الوسط بوكرشاوي، والمهاجمين مشيد وأخريب، إضافة إلى عناصر خبرة مثل محيوص، مزيان، حلايمية وخاسف، في توليفة واعدة قد تخلق التوازن المطلوب للمنافسة على اللقب.

للتذكير، فاز منتخب تنزانيا بنتيجة (2-0) على نظيره البوركينابي، في المباراة الافتتاحية، مساء أول أمس السبت، على أرضية ملعب “بنجامين مكابا” في العاصمة التنزانية دار السلام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

هذا، وينص نظام كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2025 على تأهل المنتخبين صاحبي المركزين الأول والثاني في ترتيب كل مجموعة إلى ربع النهائي.