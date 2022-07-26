“الخضر” من أجل كسب تأشيرة ربع النهائي

الجولة الثالثة من منافسة كأس العرب لمنتخبات أقل من 20 سنة

يواجه أمسية الأربعاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نظيره الليبي، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة، على ملعب مدينة الأمير سلطان، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة، وعينه على كسب تأشيرة المرور إلى ربع نهائي المسابقة العربية، علما أن المجموعة الثالثة تضم منتخب لبنان أيضا الذي غادر المسابقة عقب خسارته اللقاء الثاني أمام ليبيا بهدفين نظيفين، في وقت كان المنتخب الوطني معفى في الجولة الثانية التي لعبت، الاثنين.

الجزائر – ليبيا (الأربعاء بداية من الساعة الثالثة)

ويلعب “الخضر” نهائي المجموعة الثالثة التي سيتأهل عنها منتخب واحد إلى ربع نهائي المسابقة، حيث يعول المدرب محمد لاسات كثيرا على أشباله لتحقيق التأهل، مستفيدا من الراحة التي استفاد منها لاعبوه، الذين دخلوا المنافسة العربية بتاريخ 21 جويلية الجاري، فضلا عن التعداد الثري الذي يزخر به المنتخب والذي من شأنه أن يذهب بعيدا.

يشار أنه وعقب فوز منتخب ليبيا على لبنان، يتقاسم المنتخب الليبي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مع المنتخب الجزائري برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، في انتظار لقاء “الحسم” الذي سيلعب اليوم في “نهائي” المجموعة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة وأحسن صاحبي صف ثاني من المجموعات الست.

جدير ذكره، أنه تم توزيع المنتخبات 18 المشاركة في البطولة العربية على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل الأول عن المجموعات الست، إضافة إلى أحسن صاحبي مركز ثاني إلى ربع نهائي المسابقة العربية، علما أن دور ربع النهائي سيقام يوم 31 جويلية، ثم دور نصف تانهائي الذي سيلعب يوم 3 أوت المقبل، أما المباراة النهائية فقد برمجت بتاريخ 6 أوت على ملعب مدينة الأمير سلطان.