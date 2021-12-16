“الخضر” والمغرب ومنحة البطالة.. أهم اهتمامات الجزائريين عبر الانترنت في 2021

تفوقت أخبار الرياضة والمواضيع المرتبطة بها، على قائمة أهم ما بحث عنه الجزائريون عبر الانترنيت عام 2021، كما تواجدت الانتخابات ومنحة البطالة في القائمة يليها موضوع العلاقات الجزائرية المغربية.

وحسب غوغل محرك البحث الأكبر في العالم تصدرت الانتخابات التشريعية والمحلية المواضيع التي بحث عنها متصفحو الانترنيت عام 2021، إلى جانب منحة البطالة وأحوال الطقس ومواقع الدراسة وأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم.

الرياضة تشغل الجزائريين في 2021

وحظيت المواضيع الرياضية باهتمام كبير لدى الجزائريين في عام 2021، وبحث الجزائريون عن موقع الفيفا ثم تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم، تليه مقابلة الجزائر بوركينافاسو، ثم مقابلة الجزائر جيبوتي، في تصفيات كأس العالم ومعها البث المباشر لمباريات الجزائر والألعاب الأولمبية.

الانتخابات التشريعية والبلدية تتصدران البحث

وعرف موضوع الانتخابات التشريعية والمحلية نسبة بحث عالية عبر ولايات تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس والبليدة، بالتزامن مع اجراء القتراعين في جوان ونوفمبر 2021.

منحة البطالة تحجز موقعها رفقة الأكثر بحثا

كما احتلت عدة مواضيع قائمة الأكثر بحثا في الجزائر ومنها: منحة البطالة التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى جانب مواضيع أخرى مثل شهادة التعليم الابتدائي، أحوال الطقس، مسلسل لعبة الحبار، فلسطين، الصحراء الغربية ومهرجان الألوان الهندي هولي.

“الجزائر- المغرب”.. الأزمة الدبلوماسية حاضرة بقوة لدى جمهور النت

وساهم قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب في تصدر عبارة الجزائر- المغرب قائمة المواضيع الأكثر بحثا على محرك “غوغل”.

وأظهرت بيانات “غوغل تراند” على شبكة الانترنت بحث الجزائريين في سوق السيارات عن أسعارها ووكلاء بيع السيارات بالتقسيط عبر الولايات.

وفي السياق ذاته، امتدت اهتمامات زوار “غوغل” من الجزائر للبحث حول الانتخابات التشريعية والبلدية ونتائجها باللغتين العربية والفرنسية.

وفي المجال الصحي اختفت كلمة كورونا من القائمة بنسبة كبيرة لتحل محلها كلمة التلقيح التي عرفت نسبة بحث عالية للعام الثاني على الوالي رفقة أنواع اللقاحات وأعراضها.