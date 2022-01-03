“الخضر” وبراهيمي ضمن قائمة المرشحين للجوائز

استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية:

تم إدراج المنتخب الوطني الجزائري للمحليين لكرة القدم وكذا اللاعب ياسين براهيمي في مسابقة المرشحين لنيل على التوالي لقب أحسن منتخب عربي وأحسن لاعب في الاستفتاء السنوي السابع لأفضل نجوم كرة القدم العربية من لاعبين وأندية ومنتخبات لعام 2021 الذي يطلقه سنويا الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي، حسب ما أفادته الهيئة الرياضية العربية.

وقد حدد لجنة الاستفتاء للاتحاد العربي للصحافة الرياضية فئات أفضل لاعب عربي يشارك في البطولات المحلية العربية وأفضل نادي رياضي عربي بكرة القدم وأفضل منتخب عربي وذلك تواصلا مع النهج الذي اتبعه الاتحاد منذ سنوات لاختيار وتكريم نجوم الرياضة في الوطن العربي، كما أوضحه الأمين العام والناطق الإعلامي للاتحاد عوني فريج.

ومن بين ما ضمته القائمة، المنتخب الجزائري المتوّج مؤخرا بلقب كأس العرب فيفا-2021 كمرشح لنيل لقب أفضل منتخب عربي واللاعب ياسين براهيمي في مجال أفضل لاعب كرة قدم عربي في البطولات المحلية العربية.