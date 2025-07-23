“الخضر” ومصاعب كأس إفريقيا 2025

يبدو أن الحرب النفسية على المنتخب الوطني، الذي سيشارك في كأس إفريقيا للأمم، 2025 قد بدأت قبل خمسة أشهر عن الموعد الرسمي، وهذا من أجل “فرملة” تشكيلة الناخب الوطني وعرقلته عن لعب الأدوار الأولى في العرس القاري، لاسيما أن الجميع يكون قد تأكد أنه منذ مجيء المدرب بيتكوفيتش تحسّنت الأمور، وأصبح رفقاء محرز يحققون نتائج إيجابية ويطبِّقون كرة جميلة، وهذا بصرف النظر عن بعض النقائص خاصة في حراسة المرمى ووسط الدفاع التي يعمل الجهاز الفني على تداركها وإصلاحها قبل إعطاء شارة انطلاق الطبعة الـ35 لكأس إفريقيا للأمم، المقررة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

أول المشاكل التي ستواجه المنتخب الوطني في الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم ستكون دون أدنى شك برمجة مباريات الدور الأول كلها في ملعب مولاي الحسن الذي يتسع لنحو 20 ألف متفرِّج فقط، وهو ما قد يحرم الكثير من أنصار المنتخب الوطني من مساندته من المدرّجات. ألم يكن من الأجدر بلجنة “الكاف” اختيار ملعب كبير لمباريات “الخضر”؟

غير أن الأمر الخطير وغير المقبول هو برمجة المباراتين أمام السودان يوم 21 ديسمبر، وأمام بوركينافاسو يوم 25 ديسمبر على الساعة الواحدة زوالا، وهو وقتٌ غير ملائم قد يضرُّ باللاعبين وبمردود المنتخب. وحتى اللقاء الثالث أمام غينيا الاستوائية سيُجرى يوم 31 ديسمبر بداية من الساعة الثالثة زوالا. فهل اختيار الملعب وتوقيت المباريات كان بمحض الصدفة، أم إن أمورا أخرى تحدث في الكواليس، قد تصعّب من مهمة التشكيلة الوطنية المطالَبة بإعادة الاعتبار لنفسها، خاصة بعد الخروج مرتين متتاليتين من الدور الأول من كأس إفريقيا للأمم، في نسختي الكاميرون وكوت ديفوار. فهل سيتحرك الاتحاد الجزائري ويقدِّم شكوى للاتحاد الإفريقي لإعادة النظر في توقيت المباريات، ولو أن ذلك قد يبدو مستحيلا، لأن قوانين الاتحاد الإفريقي صارمة، وقد يصعب الطعن في مثل هذه القضايا، ما يفرض على الطاقم الفني واللاعبين أن يكونوا في مستوى هذا العرس الإفريقي بغية تحقيق نتائج أحسن من تلك المسجلة في النسختين السابقتين.

وإذا كان الحديث عن الهدف الذي ستشارك فيه كتيبة بيتكوفيتش في كأس إفريقيا القادمة المقررة نهاية السنة سابقا لأوانه، فإن الهدف الأوّل والمستعجل هو التأهُّل في أكتوبر 2025 إلى نهائيات كأس العالم القادمة المقررة في صيف 2026، إذ ينفرد المنتخب الجزائري بصدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، متبوعا بالموزمبيق في المركز الثاني بـ12 نقطة. ويواجه “الخضر” في الجولتين السابعة والثامنة المقررتين في شهر سبتمبر القادم كلًّا من بوتسوانا في الجزائر، وينتقلون بعدها إلى غينيا أو يواجهونها في ملعب بلد محايد، بينما سيلعب في الجولة التاسعة المقررة شهر أكتوبر القادم خارج الديار أمام الصومال، ثم مواجهة المنتخب الأوغندي في عقر الديار في الجولة العاشرة والأخيرة، وهذا وفق معطيات تجعل العناصر الوطنية تسير بخطى ثابتة نحو خامس تأهُّل للمونديال، والجميع ينتظر أن تحقق تشكيلة بيتكوفيتش نتائج أحسن من تلك المحققة في مونديال 2014 بجنوب إفريقيا.