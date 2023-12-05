“الخضر” يباشرون أول محطّة تحضيرية في سيدي موسى يوم 25 ديسمبر قبل “الكان”

بلايلي سيكون جديد المنتخب الوطني في التربص القادم

قرّر مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، برمجة تربص تحضيري يسبق نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، بمركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى بداية من 25 ديسمبر الجاري، وهو التجمّع الأوّل الذي سيحضره كل اللاعبين الذين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية في فرنسا، إيطاليا، بلجيكا وألمانيا، على اعتبار أن مرحلة الذهاب في البطولات المذكورة ستنتهي بحلول العشرين من الشهر الجاري، وذلك بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر الموثوقة لـ “الشروق”.

وسيكون تجمّع سيدي موسى فرصة للمدرب بلماضي للحديث مع لاعبيه عن تحديات المرحلة المقبلة وسيخوض في الهدف المسطّر في نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، فضلا عن كون المحطة المقبلة ستكون بمثابة فرصة لأخذ اللاعبين الذين ينشطون في أوروبا قسطا من الراحة بعد المجهودات المبذولة في المرحلة الأولى من الموسم الكروي الحالي، كما سيخضع زملاء بن سبعيني لفحوصات معمّقة قبيل مباشرة التحضيرات البدنية كآخر محطّة تحضيرية خارج الوطن قبيل شدّ الرحال صوت مدينة “بواكي” في كوت ديفوار لخوض غمار “الكان”.

ومعلوم، أن المنتخب الوطني، حامل لقب نسخة 2019 في مصر، سيخوض غمار “الكان” المقبلة في كوت ديفوار ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أنغولا، بوركينافاسو وموريتانيا، حيث تبدو المنتخبات المنافسة في متناول “الخضر” على الورق، رغم إجماع المتتبّعين للشأن الكروي في القارة السمراء على أن منتخب بوركينافاسو سيكون منافسا قويا للمنتخب الجزائري في مجموعته، والتي سيتأهل فيها منتخبين عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث في الدور الأول.

يحدث هذا، في الوقت الذي سيسافر فيه أحد مساعدي المدرب جمال بلماضي إلى مدينة “بواكي” في كوت ديفوار لمعاينة مقر إقامة “الخضر” خلال “الكان” وأماكن التدريبات ومن ثمة تسليم بلماضي تقريرا مفصلا عن الفترة المقبلة التي تسبق دخول المنافسة، علما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيفصل بشكل رسمي في العاشر من الشهر الحالي في مكان التربص الذي سيجريه المنتخب والذي سيكون بنسبة كبيرة في غينيا الاستوائية.

إضافة إلى هذا، أكدت المصادر ذاتها أن “نجم” مولودية الجزائر يوسف بلايلي سيكون جديد المنتخب الوطني في التربص القادم نهاية الشهر، عقب تألّقه الملفت بألوان المولودية في البطولة، فضلا عن خضوعه لتدريبات خاصّة في مركز سيدي موسى تحت إشراف المحضر البدني للمنتخب وأحد أعضاء الطاقم الطبي، حيث صار الأخير مطالبا بتدوين تقرير مفصّل عن الحالة البدنية للاعب وإرسالها إلى المدرب بلماضي بهدف التعامل مع الأوضاع، ومن ثم الفصل في قائمة اللاعبين الذين سيمثّلون المنتخب في المحفل الكروي القاري المقبل الذي ستحتضنه كوت ديفوار في الفترة مابين 13 جانفي إلى 11 فيفري المقبلين.

جدير بذكره، أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة الجولة الأولى أمام منتخب أنغولا، يوم 15 جانفي المقبل على ملعب “السلام” في مدينة “بواكي”، ضمن المجموعة الرابعة، في النسخة 34 من كأس إفريقيا 2023، قبل ملاقاة منتخب بوركينافاسو في الجولة الثانية في العشرين من الشهر ذاته، فمنتخب موريتانيا لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول يوم 23 جانفي.