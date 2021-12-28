“الخضر” يباشرون التحضيرات الجدية لـ”الكان”.. والغيابات هاجس بلماضي

خاضوا أول حصة تدريبية في تربص الدوحة

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته الجدية، تحسبا لخوض كأس أمم إفريقيا بالكاميرون ما بين 9 جانفي حتى 6 فيفري، من خلال إجراء أول حصة تدريبية له في التربص المقام حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط غيابات عديدة، بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأيضا إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، الأمر الذي أقلق كثيرا المدرب جمال بلماضي.

تحاليل جديدة لتوقاي وبن عيادة قبل التنقل إلى الدوحة

وكان “الفيفا” قد قرر السماح للأندية المعنية بخوض مباريات رسمية في المنافسات المحلية، بالاحتفاظ بلاعبيها إلى غاية 3 جانفي القادم، القرار الذي استغله بعض الفرق الأوروبية وحتى الخليجية لمنع لاعبيهم من الالتحاق بمنتخباتهم الوطنية خلال استعداداتهم لكأس إفريقيا 2021، وهذا ما أثر على المنتخب الوطني الذي يعد من أكبر المنتخبات تضررا من قرار الهيئة الدولية، على اعتبار أن كل اللاعبين الواردة أسماؤهم في قائمة المدرب بلماضي تحسبا لـ”الكان” محترفون وينشطون في بطولات أوربية وعربية.

فياريـال الإسباني يحتفظ بماندي و”الخضر” قد يواجهون غامبيا بحارس واحد

وقرر نادي فياريـال الإسباني، الاحتفاظ بالدولي الجزائري عيسى ماندي، لخوض مباراة ليفانتي يوم 3 جانفي على ملعب لاسيراميكا في كأس إسبانيا، مما يؤخر التحاقه بتربص المنتخب الوطني في الدوحة إلى غاية 4 جانفي على أقل تقدير.

من جانبه، سينضم متوسط الميدان الهجومي لنادي غالتسراي (تركيا)، سفيان فغولي، إلى بقية رفاقه اليوم الأربعاء بالدوحة، بعد أن شارك أمس الثلاثاء، في مباراة كأس تركيا أمام دينيزلي سبور، كما التحق أمس متوسط ميدان شارل لوروا البلجيكي آدم زرقان بتشكيلة “الخضر” في قطر، بعد تأخره عن سفرية الاثنين.

بالمقابل، سيلتحق بن ناصر اليوم أو غدا بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد حصوله على الترخيص للبقاء في إيطاليا لمدة 48 ساعة إضافية، لأغراض عائلية.

وعلى عكس التوقعات، تم ترك حارسي “الأفناك” الناشطين بالبطولة السعودية، رايس مبولحي (الاتفاق) ومصطفى زغبة (ضمك)، تحت تصرف فريقيهما، فمن المقرر التحاقهما بتربص “الخضر” قبل 2 جانفي المقبل، ما يعني أنه وبنسبة كبيرة، فإن المباراة الودية الأولى المقررة يوم الفاتح من جانفي أمام غامبيا ستجرى بحارس واحد فقط وهو ألكسندر أوكيدجة حارس نادي ميتز الفرنسي. أما بخصوص ثنائي البطولة الإنجليزية (البريمرليغ)، القائد رياض محرز (مانشستر سيتي) وسعيد بن رحمة (ويست هام)، يبقيان تحت تصرف فريقيهما إلى غاية 2 جانفي.

هذا، وكما كشفنا عنه سابقا فقد تعرض الثنائي محمد أمين توغاي مدافع الترجي التونسي وزميله لاعب النجم الساحلي التونسي بن عيادة للإصابة بفيروس كورونا، ما اضطرهما للغياب عن سفرية المنتخب الوطني إلى الدوحة، والخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 5 أيام بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى. وبهذا، سيغيب توقاي وبن عيادة، عن أول لقاء ودي تحضيري، المبرمج يوم السبت القادم بالدوحة ضد منتخب غامبيا.

ومن المقرر أن يجري اللاعبان تحاليل جديدة عند نهاية الأسبوع الحالي، في سبيل الالتحاق بمجموعة الفريق الوطني بالدوحة ومواصلة الاستعدادات تحسبا للموعد القاري، في وقت سجل مهاجم السد القطري بغداد بونجاح حضوره بعد تأكد سلامته من الإصابة بالفيروس.

ونشر بونجاح عبر تغريدة على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، نتائج الاختبار الذي خضع له اليوم، وعلق عليها “الحمد لله، نتيجة سلبية، أتمنى الشفاء العاجل لكل الزملاء”. وحامت الشكوك حول إصابة بونجاح بفيروس كورونا المستجد، بعد تأكد إصابة كل من يوسف بلايلي المتواجد بقطر للتفاوض مع نادي الدحيل، إلى جانب الثنائي بن عيادة، وتوقاي.

وبالإضافة لمباراة غامبيا الودية، سيخوض أبطال إفريقيا اختبارا ثانيا يوم الأربعاء 5 جانفي ضد غانا قبل التنقل في اليوم الموالي إلى دوالا الكاميرونية.