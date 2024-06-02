“الخضر” يباشرون التحضيرات لمواجهتي غينيا وأوغندا

في انتظار اكتمال التعداد الإثنين

باشر المنتخب الوطني بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، تربصه التحضيري استعدادا للمقابلتين القادمتين أمام غينيا يوم الخميس المقبل، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، ثم أوغندا، أربعة أيام بعد ذلك بملعب كامبالا العاصمة، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لمونديال 2026.

وفي انتظار اكتمال التعداد بالتحاق الثلاثي حسام عوار، محمد أمين توغاي، وكيفن قيتون بالمجموعة بسبب التزاماتهم مع أنديتهم، يسير التربص في ظروف جيّدة ومواتية تماما، بحضور العناصر الـ22 من بينهم العناصر الأربعة التي تنشط في البطولة الوطنية وفي مقدمتهم شعيب كداد الذي سيسجل أول استدعاء له للمنتخب.

وخلال الحصة التدريبية الأولى، التي جرت أول أمس السبت، برمج الطاقم الفني الوطني بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، بعض التمارين الإحمائية داخل القاعة، قبل الانتقال إلى أحد ملاعب المركز التقني الوطني لإجراء تدريبات مكثّفة استمرت لمدة ساعة ونصف، على أن يتم رفع حجم العمل والانتقال إلى الجانب التكتيكي خلال الحصص المتبقية، وهذا بوصول المدافع قيتون، الذي يرتقب أن يكون آخر الوافدين بالتربص بعد خوضه أمس رفقة ناديه ميتز الفرنسي إياب دور الملحق لتفادي السقوط أمام نادي سانت ايتيان.

وبعد مواجهة المنتخب الغيني، سيسافر “الخضر” إلى كامبالا لتحدي أوغندا في مواجهة مقررة يوم الخميس 10 جوان بملعب “مانديلا الوطني” بداية من الساعة الخامسة (17.00) لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة السابعة بـ6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الأوليين من التصفيات اللتين جرتا شهر نوفمبر الفارط، حيث فاز داخل الديار على الصومال (3-1) وخارج القواعد أمام الموزمبيق (2-0).

ومعلوم أنه عقب إجراء الجولات العشر من التصفيات، يتأهل المتصدر عن كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة بكل من الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، في الوقت الذي تلعب فيه أفضل أربعة منتخبات التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها، مباريات فاصلة.