“الخضر” يباشرون التحضير لموقعة الكاميرون

أرضية تشاكر في أبهى حلة..

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة العودة أمام المنتخب الكاميروني في الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهذا بعد عودته إلى أرض الوطن صبيحة السبت.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا تاريخيا بهدف مقابل صفر، بدوالا في إطار مقابلة السد ذهاب، ليقتطع بذلك خطوة جد هامة في سباق التأهل إلى “المونديال”.

ومباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن توجه رفقاء الحارس رايس وهاب مبولحي، إلى المركز الفني لسيدي موسى بالعاصمة، للاستراحة قبل معرفة البرنامج الذي سطره الناخب الوطني جمال بلماضي، تحضيرا لمقابلة العودة يوم الثلاثاء في الساعة الثامنة والنصف ليلا، بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، جاهزية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لاحتضان مباراة السد (الإياب) بين الجزائر والكاميرون، مشيرا إلى أن أرضية الملعب تتواجد في أحسن أحوالها بعد أشغال الصيانة التي قام بها تقنيون خلال الفترة السابقة.

ن. ب