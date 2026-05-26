“الخضر” يباشرون تحضيراتهم للمونديال (فيديو)

باشر المنتخب الجزائري لكرة القدم تحضيراته تحسبا لمونديال 2026.

وخاض “الخضر” أمسية الاثنين أول حصة تدريبية بالمركز التقني بسيدي موسى.

وعرفت الحصول التدريبية حضور أغلب اللاعبين، على أن يلتحق الثنائي رياض محرز وحسام عوار، هذا الأربعاء، بعد أن استفادا من فترة راحة، على أن يلتحق بوداوي وعمورة السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن الناخب الوطني بيتكوفيتش رسميا الأحد المقبل عن القائمة النهائية، المعنية بالمشاركة في المونديال.

وسيواصل المنتخب تحضيراته بالمركز التقني بسيدي موسى، قبل التنقل إلى روتردام لمواجهة هولندا وديا يوم 3جوان المقبل.

كما يتضمن البرنامج التحضيري ودية ثانية ستلعب يوم 10 جوان أمام بوليفيا.

وستتواصل تحضيرات “الخضر”، قبل دخول منافسة كأس العالم بمواجهة الأرجنتين يوم 17جوان المقبل، في حدود الساعة الثانية صباحا بتوقيت الجزائر.