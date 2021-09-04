“الخضر” يباشرون تحضيراتهم لمواجهة بوركينافاسو

شرع المنتخب الوطني أمسية الجمعة في التحضير للمواجهة المرتقبة هذا الثلاثاء، أمام بوركينافاسو لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر..

وعرفت الحصة التدريبية الأولى، التي تلت الفوز الكاسح على جيبوتي، خوض اللاعبين الذين شاركوا في أغلب فترات المباراة، لحصة استرجاع داخل القاعة.

وتدرب بقية اللاعبين بصفة عادية على أرضية الميدان، أين خاضوا تدريبات متنوعة، مع برمجة مباراة تطبيقية، في نصف أرضية الميدان.

وكانت تدريبات الجمعة، بمثابة فرصة لاسترجاع الأنفاس، واستعادة اللياقة، قبل الدخول أمسية السبت في الأمور الجدية، تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام بوركينافاسو.

وكما جرت العادة، قبل اللقاءات، من المرتقب أن يبرمج الطاقم الفني لـ”الخضر”، حصص فيديو لمعاينة منتخب الخيول البوركينابية، والوقوف على كل كبيرة وصغيرة تخصه، قبل إعداد الخطة اللازمة.

وسيخوض رفقاء القائد محرز، أمسية الأحد آخر حصة تدريبية لهم بالمركز التقني بسيدي موسى، وهي الحصة التي سيضع خلالها بلماضي الروتوشات الأخيرة على التشكيلة، قبل التنقل الاثنين إلى المغرب.

وسيختتم “الخضر” تحضيراتهم أمسية الاثنين، بآخر حصة تدريبية، في مدينة مراكش المغربية، تحسبا لمواجهة بوركينافاسو، سهرة الثلاثاء بداية من الثامنة ليلا.