“الخضر” يباشرون تحضيراتهم وآخر حصتين بنيامي

باشر أمسية السبت أشبال المدرب جمال بلماضي تحضيراتهم للمواجهة الثانية التي تجمعهم بمنتخب النيجر هذا الثلاثاء في نيامي لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر.

وخصص الناخب الوطني أول حصة تدريبية بعد الفوز العريض على النيجر، بنسبة كبيرة للإسترجاع، كما تم التركيز كذلك مع عدة لاعبين على الجانب التكتيكي.

وإنتقل بلماضي مباشرة إلى التحضير لمباراة الثلاثاء، إدراكا منه بصعوبة المهمة، خاصة وأن “الخضر” سيواجهون المنافس بالإضافة إلى ظروف أخرى كالحرارة ونوعية أرضية الميدان.

ويتنقل المنتخب الوطني ظهيرة الأحد إلى نيامي، تحسبا للمباراة المرتقبة، وسيجري أمسية الأحد أول حصة تدريبية هناك، على أن يختتم تحضيراته الإثنين بإجراء آخر حصة تدريبية على أرضية ميدان ملعب الجنرال سيني كونتشي.