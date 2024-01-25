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رياضة

“الخضر” يتأهّلون للنّهائي الإفريقي لِكرة اليد

علي بهلولي
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“الخضر” يتأهّلون للنّهائي الإفريقي لِكرة اليد
ح.م
النّهائي الإفريقي رقم "15" للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد.

تأهّل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد سهرة الخميس، لِنهائي البطولة الإفريقية نسخة مصر 2024.

وفاز رجال المدرب الوطني فاروق دهيلي بِنتيجة (32-26) على منتخب جزر الرّأس الأخضر، في مباراة المربّع الذّهبي. عِلما أن المُنافس نشّط نهائي البطولة الإفريقية الأخيرة عام 2022.

وسيطر زملاء اللاعب الجزائري مصطفى حاج صدوق على أطوار هذه المواجهة، بِدليل أنّهم أنهوا الشوط الأوّل لِمصلحتهم بِنتيجة (16-8).

وفي اللّقاء النّهائي المُقرّر تنظيمه السبت المقبل، يلعب “الخضر” مع نظرائهم من مصر.

واجتازت مصر في مباراة نصف النّهائي عقبة المنتخب التونسي، بِنتيجة (30-25).

وقبل طبعة 2024، سبق للمنتخب الوطني الجزائري حيازة 7 كؤوس إفريقية، آخرها عام 2014. كما نشّط النّهائي وتموقع ثانيا 7 مرّات، آخرها عام 2012.

وبِالمُقابل، يحوز منتخب مصر 8 ألقاب قارّية، بينما نشّط النّهائي وخسره في 6 مناسبات.

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