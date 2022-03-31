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بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي
رياضة

“الخضر” يتراجعون إلى المركز الـ 44 عالميا

علي بهلولي
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“الخضر” يتراجعون إلى المركز الـ 44 عالميا

فقد المنتخب الوطني درجة واحدة ونزل إلى المركز الـ 44 عالميا، في آخر تصنيف للاتحاد الدولي لِكرة القدم أصدره، الخميس.

وأثّرت الحصيلة الإجمالية لِمواجهتَي الكاميرون، بِرسم الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، سلبا على رتبة “الخضر”. ذلك أن التأهّل للمونديال كان سيُقوّي – حتما – مركز فريق جمال بلماضي.

وعلى المستوى الإفريقي، تجمّد المنتخب الوطني في الرّتبة السابعة. مثلما احتفظ بِمركزه الرّابع عربيا.

وفي أعلى لائحة الترتيب، أزاحت البرازيل منتخب بلجيكا من الرّيادة وأبعدته إلى المركز الثاني. عِلما أن فريق التقني روبيرتو مارتينيز ظلّ يتسيّد اللائحة عالميا منذ تصنيف “الفيفا” في الـ 20 من سبتمبر 2018.

وبِالمقابل، لم يطرأ تغيير على الثلاثي الذي يلي صاحب الرّيادة ووصيفه، حيث بقيت فرنسا في المركز الثالث، تليها الأرجنتين رابعة، وإنجلترا في الرّتبة الخامسة.

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