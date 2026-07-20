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رياضة

“الخضر” يتراجعون للمركز الـ29 عالميا والرابع قاريا

الشروق الرياضي
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“الخضر” يتراجعون للمركز الـ29 عالميا والرابع قاريا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، تصنيفه الجديد للمنتخبات العالمية عقب ختام منافسات بطولة كأس العالم 2026. وشهد التحديث الجديد تراجع المنتخب الوطني الجزائري بمركز واحد ليحتل المرتبة الـ29 عالمياً.

وجاء هذا التراجع البسيط عقب مشاركة “محاربي الصحراء” الأخيرة في المونديال، التي بلغت فيها التشكيلة الوطنية دور الـ32.

وعلى المستويين القاري والعربي، حافظ المنتخب الوطني على موقعه المتميز ضمن مربع كبار القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حيث حلّ في المركز الرابع خلف كل من منتخبات المغرب، والسنغال، ومصر. ويركّز الكادر الفني حالياً على تعويض النقاط والارتقاء مجدداً في التصنيف العالمي خلال الاستحقاقات القارية القادمة.

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