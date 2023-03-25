“الخضر” يتعاطفون مع أطفال مستشفى باب الوادي

زائر الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ولاعباه رياض محرز ويوسف بلايلي بعد ظهيرة السبت، المركز الاستشفائي الجامعي لِباب الوادي بِالعاصمة.

وقصد ثلاثي “مُحاربي الصّحراء” جناح طب الأطفال تحديدا، حيث قدّموا للمرضى هدايا رمزية على غرار لباس المنتخب الوطني وأيضا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والتقطوا معهم صورا تذكارية.

وأبدى الأطفال الصغار سعادة غامرة بِهذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار سياسة رسمها اتحاد الكرة الجزائرية سابقا، تعتني بِشق المساعدات الخيرية، وجعل الرياضة الأكثر شعبية في العالم وسيلة لِخدمة المجتمع.