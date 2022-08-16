الخضر يتعرفون على منافسيهم هذا الخميس

قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023 لأقل من 23 سنة

سيتعرّف منتخب الجزائر الأولمبي، هذا الخميس، على منافسيه في تصفيات كأس أمم إفريقيا (2023 بالمغرب، حسب ما جاء في بيان للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، قبل إقامة عملية القرعة منتصف نهار الغد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيكون 38 منتخبا، من بينهم الجزائر، معنيا بهذه التصفيات الافريقية، استنادا الى ما ذكرته الكاف على موقعها الرسمي، مضيفة أن المنتخب المغربي متأهل بصفة مباشرة الى المنافسة كونه البلد المنظم، علما أن الجزائر رفقة 17 منتخبا آخرا معفى من الدور الأول. وتجرى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 لفئة ما دون 23 عاما بالمغرب، حيث ستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس-2024)، حسب ذات المصدر.

برنامج وطريقة التصفيات:

الدور الأول (ذهاب/إياب): 19- 27 سبتمبر 2022

الدور الثاني (ذهاب/إياب): 21- 23 أكتوبر 2022/ 28- 30 أكتوبر 2022

الدور الثالث (ذهاب/اياب): 20 – 28 مارس 2023

طريقة التصفيات:

الدور الأول: يخوض الـ 20 فريقا أقل ترتيبا الدور الأول (تصفيات مباشرة بمباريات ذهاب وإياب)، حيث تتأهل 10 منها الى الدور الثاني.

فريق من اتحاد شمال إفريقيا: ليبيا

3 فرق من اتحاد غرب افريقيا “أ”: غامبيا، غينيا بيساو وموريتانيا

3 فرق من اتحاد غرب افريقيا “ب”: بوركينافاسو، النيجر وطوغو

فريق واحد من اتحاد وسط إفريقيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية

5 فرق من اتحاد وسط وشرق إفريقيا: جيبوتي، إثيوبيا، رواندا، جنوب السودان وتنزانيا

7 فرق من اتحاد جنوب قارة إفريقيا: انغولا، بوتسوانا، ايسواتيني، مدغشقر، جزر موريس، موزمبيق وناميبيا.

الدور الثاني: تخوض المنتخبات العشرة المتأهلة عن الدور الأول رفقة 18 منتخبا معفيا من الدور الأول، مباريات الدور الثاني على شكل مباريات اقصاء مباشر (ذهاب- إياب) حيث سيتأهل عنها 14 فريقا لخوض الدور الثالث والأخير.

اتحاد شمال إفريقيا: الجزائر، مصر، تونس

اتحاد غرب إفريقيا “أ”: غينيا، مالي، السينغال وسيراليون

اتحاد غرب إفريقيا “ب”: البنين، كوت ديفوار، غانا ونيجيريا

اتحاد وسط وشرق إفريقيا: السودان وأوغندا

اتحاد وسط إفريقيا: الكاميرون، الكونغو والغابون

اتحاد جنوب قارة إفريقيا: جنوب إفريقيا وزامبيا.

الدور الثالث: تلعب المنتخبات الـ 14 المتأهلة عن الدور الثاني، لقاءات الدور الثالث (مباريات على شكل إقصاء مباشر/ ذهاب-إياب)، تتأهل عنها سبعة فرق لتخوض النهائيات الإفريقية رفقة البلد المنظم (المغرب).