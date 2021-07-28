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رياضة

“الخضر” يتعرّفون على مُنافسيهم في هذا التاريخ

علي بهلولي
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“الخضر” يتعرّفون على مُنافسيهم في هذا التاريخ

أعلن اتحاد الكاميرون لكرة القدم، الأربعاء، عن تاريخ سحب قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وكان يُفترض سحب القرعة في الـ 25 من جوان الماضي، ولكن “الكاف” أجّلت الحفل إلى تاريخ لاحق، بِحجّة استمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

وقال اتحاد الكرة الكاميروني في بيان له، إن القرعة ستُسحب بِالعاصمة ياوندي في الـ 17 من أوت المقبل، على الساعة السابعة مساءً (التوقيت الجزائري نفسه).

وأشار اتحاد الكرة الكاميروني إلى أنّه نسّق مع “الكاف”، في برمجة تاريخ سحب القرعة.

وبِخصوص النهائيات، فسيُدافع المنتخب الوطني الجزائري عن لقبه القاري، في فترة ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري 2022.

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