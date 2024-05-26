“الخضر” يتنقلون إلى كامبالا يوم 8 جوان المقبل

لقاء أوغندا سيلعب على الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر

يتنقل وفد المنتخب الوطني لكرة القدم يوم 8 جوان المقبل إلى كامبالا عبر رحلة خاصة، أي يومين قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أوغندا لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقررة يوم الاثنين 10 جوان 2024 بملعب -نيلسون مانديلا- بمدينة نامبول بالعاصمة كامبالا، بحسب ما أوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، في المباراة التي تنطلق ابتداء من الرابعة بتوقيت غرينيتش (الخامسة بتوقيت الجزائر)، يضيف ذات المصدر.

وقبل مواجهة منتخب الـ”كرانس” الأوغندي، يستقبل “الخضر” منتخب غينيا يوم الخميس 6 جوان 2024 بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي على الثامنة ليلا لحساب الجولة الثالثة عن نفس المجموعة من تصفيات المونديال.

وستكون هاتان المواجهتان أول اختبار رسمي بالنسبة للناخب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، الذي شرع في تدريب التشكيلة الوطنية في مارس الفارط خلال الدورة الدولية الودية “فيفا سيري-2024” أمام بوليفيا (فوز 3-2) وجنوب إفريقيا (3-3).

وقد اطلع المكتب الفدرالي خلال اجتماعه تحت رئاسة وليد صادي بمقر الفاف على الإجراءات المتخذة لضمان أحسن ظروف التحضير الخاصة بالموعدين المقبلين للخضر في تصفيات كاس العالم 2026، بحسب ما أشار إليه نفس المصدر.

وخلال الجولتين الأوليين ضمن تصفيات مونديال-2026، اللتين جرتا شهر نوفمبر الفارط، حقق الفريق الجزائري بداية موفقة، حيث فاز داخل الديار على الصومال (3-1) وخارج القواعد أمام الموزمبيق (2-0).

ويتصدر “الخضر” ترتيب المجموعة بـ6 نقاط وبفارق ثلاث خطوات عن بوتسوانا، غينيا، أوغندا والموزمبيق (3 نقاط لكل منهم)، في الوقت الذي تتذيل فيه الصومال دون رصيد. وعقب الجولات العشر من التصفيات، يتأهل المتصدر مباشرة إلى نهائيات كأس العالم-2026 المقررة بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الوقت الذي تلعب فيه أفضل أربعة منتخبات التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها مباريات السد.

ومن المنتظر، أن يعلن الناخب الوطني عن قائمة تربص شهر جوان في الساعات القادمة، بتعداد قد لا يتجاوز 25 لاعبا، أغلبهم الذين شاركوا في التربص الأخير لشهر مارس الماضي والذي تخلله مباراتين وديتين أمام كولومبيا وجنوب إفريقيا، حيث ظهرت بعض العناصر في أوج عطائها رغم غيابها الطويل على غرار بن زية وبراهيمي وآخرون، ومن المنتظر أن يغيب لاعب الأهلي السعودي رياض محرز الذي يكون عدم اتخاذ قرار نهائي عن مستقبله مع الخضر، زد على ذلك الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السعودي، التي حرمته من لعب المباراة الأخيرة لفريقه أمام الرائد السعودي.

وقد تعرف التشكيلة انضمام لاعب أو لاعبين (على أقصى تقدير) لم يشاركا في تربص مارس، ويدور الحديث عن لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي الذي أدى موسما كبيرا مكن فريقه المولودية بالتتويج باللقب، وقاده للتأهل إلى نهائي الكأس الذي سيواجه فيه شباب بلوزداد.

علما أن التحاق اللاعبين بمركز سيدي موسى سيبدأ تباعا، بداية من هذا الثلاثاء، خاصة الذين انتهى موسمهم الكروي بالنسبة لهم، من أجل العمل على استعادة لياقتهم البدنية قبل البداية الرسمية للتربص.

وسيدير الحكم الإثيوبي تيسيما باملاك اللقاء الأول بملعب نيلسون مانديلا أمام منتخب غينيا ويساعده إلفيس غاي نوبوي نغوغوي من الكاميرون وليبان عبد الرزاق أحمد من جيبوتي. وسيكون الحكم الرابع هو الإثيوبي تيودوروس ميتيكو، كما تم تعيين جان-ديدييه ماسامبا مالونغا من جمهورية الكونغو الديمقراطية كمراقب للمباراة، في حين أسندت مهمة إدارة اللقاء الثاني أمام أوغندا، المقررة في 10 جوان بملعب مانديلا الوطني في نامبول (كامبالا)، إلى طاقم تحكيم بنيني بقيادة عاديسا عبد الرافيعو ليغالي، كحكم رئيسي، بمساعدة كل من وجبما سياندان نارسيس كوتون ولوسيان توديغنون هونتونو. أما الحكم الرابع فهو وديد جينانشي تانيسلاس أهوملانتو.