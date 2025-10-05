“الخضر” يجرون الإثنين أول حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة الصومال

بيتكوفيتش يكشف عن برنامج التربص وبوداوي يشفى من الإصابة

يدخل المنتخب الوطني الإثنين في تربص مغلق بسيدي موسى، بداية من الساعة الخامسة مساء، تحضيرا لمواجهتي الصومال وأوغندا في إطار الجولتين التاسعة والعاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويخوض المنتخب الجزائري، في شهر أكتوبر الجاري مباراتيه الأخيرتين في التصفيات الإفريقية لكأس العالم لكرة القدم 2026، حيث يستقبل من طرف نظيره الصومالي يوم التاسع من أكتوبر الجاري بملعب ”ميلود هدفي” بمدينة وهران، بداية من الساعة الـخامسة مساء، قبل أن يستضيف منتخب أوغندا، يوم 14 من نفس الشهر بملعب “حسين آيت أحمد” بمدينة تيزي وزو.

وكان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قد كشف عن برنامج الخضر خلال التربص، حيث قال في ندوته الصحفية:”كل اللاعبين يصلون الاثنين، نتدرب في سيدي موسى حتى الأربعاء، نسافر إلى وهران ونتدرب على الساعة الخامسة بتوقيت المباراة، ثم نلعب الخميس لنعود مباشرة بعد المباراة إلى سيدي موسى، لنواصل بعدها التحضير في سيدي موسى إلى غاية الذهاب إلى تيزي وزو عشية المباراة الثانية، الشيء الوحيد الذي لا نعرفه هو هل نتدرب بتوقيت مباراة أوغندا أم قبلها؟

وعن موعد وصول اللاعبين، إلى مقر التربص قال مصدر الشروق إن اللاعبين بلايلي وتوغاي متواجدان بالجزائر في حين إن أغلب اللاعبين يصلون اليوم إلى الجزائر في حدود منتصف النهار، على أن يشاركوا في أول حصة تدريبية المقررة بداية من الساعة الخامسة مساء، وهي الحصة التي سيقف خلالها الناخب الوطني على مدى جاهزية اللاعبين وخاصة الذين يعانون من إصابات على غرار لاعب نيس هشام بوداوي الذي يعاني من إصابة حرمته من المشاركة في أخر مباراة لفريقه أمام نادي فنرباشيه التركي في إطار المنافسة الأوروبية، غير أن تواجده أمس في تعداد نيس أمام نادي موناكو في إطار الجولة السابعة من البطولة الفرنسية يؤكد شفاءه من الإصابة التي كان يعاني منها.

ومن جهته، وصل لاعبو المنتخب الصومالي إلى الجزائر على دفعات، حيث يقيم بأحد فنادق العاصمة، قبل أن يتنقل إلى وهران في الساعات القادمة باعتباره هو المنتخب المستقبل، علما أن كل الإمكانيات وضعت تحت تصرف الصوماليين.

وتحدث الناخب الوطني بيتكوفيتش خلال ندوته الصحفية الأخيرة عن مباراتي الصومال وأوغندا قائلا: “قد يبدو منتخب الصومال فريقا ضعيفا، لكن إذا نظرنا إلى مبارياته الأخيرة، نلاحظ أنه تمكن من تقديم أداء مشرف وكان بإمكانه حصد بعض النقاط. أما أوغندا، فهي المنتخب الأكثر تألقا في مجموعتنا، فمنذ خسارتهم أمامنا لم يفرطوا في الكثير من النقاط”، مضيفا: “هدفنا يبقى التأهل إلى كأس العالم. علينا احترام خصومنا، وأنا واثق أن اللاعبين الـ26 الذين تم استدعاؤهم سيكونون على أتم الاستعداد لرفع التحدي. سنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد الشعب الجزائري”.

وتحسبا لهاتين المباراتين، استدعى بيتكوفيتش 26 لاعبا، من بينهم أربعة وجوه جديدة كل من الحارس لوكا زيدان (غرناطة- إسبانيا) والمدافعون رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا- إيطاليا) سمير شرقي (باريس إف سي- فرنسا) ومهدي دورفال (باري- إيطاليا).

في المقابل، سيغيب أربعة لاعبين عن التربص بسبب الإصابة وهم: المدافعون محمد فارسي (كولومبوس كرو- الولايات المتحدة)، ريان آيت نوري (مانشستر سيتي- إنجلترا)، ويوسف عطال (السد- قطر)، بالإضافة إلى متوسط الميدان الهجومي حسام عوار (الاتحاد- السعودية)، المنتظر عودتهم في التربص القادم لشهر نوفمبر تحضيرا لكأس إفريقيا المقررة شهر ديسمبر القادم.

وتحتل الجزائر صدارة المجموعة التصفوية الإفريقية السابعة، برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ملاحقيها المباشرين، أوغندا والموزمبيق. وقد بات “الخضر” بحاجة لثلاث نقاط فقط لكسب تأشيرة التأهل إلى نهائيات مونديال 2026، المقررة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا،وقد يكون ذلك هذا الخميس في حال تحقيق الفوز أمام المنتخب الصومالي.