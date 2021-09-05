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رياضة

“الخضر” يحثّون الجزائريين على التلقيح

علي بهلولي
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“الخضر” يحثّون الجزائريين على التلقيح

انخرط لاعبو المنتخب الوطني الجزائري في الحملة الوطنية من أجل التلقيح، تطويقا لِمخاطر جائحة “كورونا”.

جاء ذلك بعد أن أوفدت وزارة الصحة إلى المركز الفني الوطني لِسيدي موسى مُمثّلين عنها، حيث يُجري “الخضر” تربّصا استعدادا للمواجهة الرّسمية أمام بوركينا فاسو.

وحثّ لاعبو المنتخب الوطني الشعب الجزائري على التلقيح، وكان بينهم متوسط الميدان هاريس بلقبلة والمهاجمَين سعيد بن رحمة وأندي ديلور، الذين شاركوا في ومضة تحسيسية بِهذا الصّدد تحت شعار “مع التلقيح، تستمرّ الحياة”. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

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