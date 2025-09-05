 “الخضر” يحققون الأهم ويقتربون من التأهل للمونديال

تصفيات كأس العالم 2026 - الجزائر-بوتسوانا (3-1):

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم الأهم عندما فاز على ضيفه البوتسواني بنتيجة (3-1) الشوط الأول (1-1)، سهرة الخميس، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، ضمن الجولة السابعة من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال-2026.

هذا الفوز، ولو أنه جاء بصعوبة، إلا أنه يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمشوار “الخضر” في اقترابهم أكثر من اقتطاع، بحصيلة ستة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

في البداية، كالعادة راحت “كتيبة” بيتكوفيتش تسيطر على المجريات مثل بقية لقاءات التصفيات، إلا أن المحاولات لم تؤت أكلها، مقابل بعض الفرص “المحتشمة” لأصحاب الزي الأزرق.

ولم يتمكن الفريق الوطني من “فك الشيفرة” إلا بعد نصف ساعة لعب، عندما مرر الظهير الأيسر رامي بن سبعيني الكرة إلى زميله المهاجم محمد امين عمورة الذي ارتقى ووضعها برأسية في شباك الحارس فوكو، في الدقيقة (33).

رد فعل الفريق البوتسواني جاء في الدقيقة 39 برأسية سيسينيي التي مرت جانبا على مرمى قندوز. بعدها بأربع دقائق تمكن زميله كوبيلانغ من تعديل النتيجة إثر خطأ في المراقبة من طرف الدفاع الجزائري (د 43)، كما كاد زميله كوبر أن يضيف الثاني لولا العارضة التي أنقذت الموقف (د 45+7)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

المرحلة الثانية حاولت النخبة الوطنية الرمي بثقلها بعدد من المحاولات إلا أن الضيوف دافعوا عن مرماهم بكل استماتة.

ولم تعط المحاولات ثمارها إلا عندما أجرى المدرب الوطني بعض التغييرات لاسيما بإقحام “القناص” بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، والذي تمكن من منح التقدم لـ”الخضر” خمس دقائق فقط بعد دخوله بديلا لغويري، وكان ذلك في الدقيقة (72)، عندما تحرر من المراقبة الدفاعية اللصيقة إثر تمريرة من زميله عمورة.

هذا الهدف فتح “شهية” الفريق الجزائري بغية إضافة أهداف أخرى، فيما حاولت بوتسوانا الخروج من “قوقعتها” بتهديد مرمى الحارس الكسيس قندوز في عدد من الهجومات الحرجة.

وانتظر الجميع حتى اللحظات الأخيرة، ليضيف بونجاح الهدف الثالث في الدقيقة (90+6) مستغلا هفوة في الدفاع البوتسواني، في لقطة ساهم فيها زميله المتألق يوسف بلايلي الذي دخل بديلا بدوره وأعطى الإضافة المرجوة.

وبفضل هذا الفوز، بات زملاء القائد رياض محرز يقتربون رويدا رويدا نحو اقتطاع تأشيرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في كل من كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية صائفة العام المقبل.

ويسمح هذا الانتصار، لـ”الخضر” بتعميق الفارق في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 18 نقطة، متقدمين على الملاحق، منتخب الموزمبيق (12) بست خطوات، فيما تتراجع بوتسوانا إلى الصف الرابع بـ(9ن).

ولحساب الجولة الثامنة، المقررة يوم الاثنين 8 سبتمبر، يواجه “الخضر” منتخب غينيا بمدينة الدار البيضاء ابتداء من (00ر17 بتوقيت الجزائر). للتذكير، سيتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، دورة فاصلة ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ويتأهل الفائز بها إلى الملحق العالمي الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

بن سبعيني وبونجاح يغيبان عن مواجهة غينيا

يفتقد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم جهود لاعبَين، في مواجهة غينيا كوناكري الإثنين المقبل. وتُجرى هذه المباراة، لِحساب الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من: المدافع رامي بن سبعيني والمهاجم بغداد بونجاح، وذلك بِسبب عقوبة الإيقاف. عِلما أن جمع بطاقتَين صفراوَين يحرم اللاعب “آليا” من خوض المباراة التصفوية التي تلي الإنذار الثاني.

ونال بن سبعيني وبونجاح إنذارا ضد بوتسوانا، بعد أن أُشهرت في وجهَيهما البطاقة الصفراء في الجولة الثانية من التصفيات أمام المضيف الموزمبيقي، والجولة الرابعة خارج القواعد أمام أوغندا، على التوالي.

مورينا راموريبولي (مدرب- بوتسوانا):

“الفريق الأكثر خبرة هو من فاز“

“أولا، أهنئ الجزائر على هذا الفوز. اعتمدنا على خطة تكتيكية كانت قد تسمح لنا بالعودة بنتيجة إيجابية اليوم، لو حالفنا الحظ. لقد أزعجنا المنتخب الجزائري طوال فترات المباراة، رغم أنه فريق قوي ويضم لاعبين ينشطون في أكبر الأندية الأوروبية. أعتقد أن الفريق الأكثر خبرة هو من فاز اليوم، وأتمنى له التوفيق في بقية المشوار. فريقي شاب، وسنواصل العمل، حيث ما تزال أمامنا ثلاث مباريات سنلعبها من أجل الفوز بها وإنهاء التصفيات بأفضل طريقة ممكنة”.

عيسى ماندي (مدافع الخضر):

“لدينا هدف واضح وهو التأهل إلى كأس العالم“

“كانت مباراة صعبة جدا. لم نتمكن من تقديم أسلوب لعبنا المعتاد، لكن لدينا هدف واضح وهو التأهل إلى كأس العالم. أحيانا نمر بمباريات من هذا النوع الصعب. لعبنا مباريات، مثل التي كانت أمام موزمبيق، قدمنا فيها أداء جيدا وحققنا الفوز، لكن من المهم أيضا الفوز في مباريات لا نكون فيها في أفضل مستوياتنا، وهذا هو الأهم. أمام غينيا يوم الإثنين، سنحاول تحقيق فوز جديد من أجل الاقتراب أكثر من هدفنا. الجماهير كانت رائعة وساهمت كثيرا في هذا الانتصار”.

نبيل بن طالب (وسط ميدان الخضر):

“الفوز يمنحنا دفعة كبيرة تحسبا لبقية المشوار “

“كانت مباراة صعبة ومعقدة أمام منافس تكتل في منطقته واعتمد على الهجمات المرتدة. الأهم هو الفوز، أما الأداء فيأتي لاحقا. النقاط الثلاث ستمنحنا دفعة معنوية كبيرة تحسبا لبقية المشوار التصفوي، بداية من المباراة القادمة ضد غينيا، وهي مباراة سنأخذها على محمل الجد، وستكون صعبة على الطرفين”.

يوسف عطال (مدافع- الخضر):

“تعاملنا مع الوضع بذكاء وتمكنا من الفوز“

“المباراة لم تكن سهلة أبدا كما توقعنا. منتخب بوتسوانا جاء بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في سباق التأهل. لقد أزعجنا كثيرا بتنظيمه الدفاعي واعتماده على المرتدات. الحمد لله، تعاملنا مع الوضع بذكاء وتمكنا من الانتصار في مباراة كان لابد من كسبها. الآن علينا الاسترجاع الجيد، وتحليل اللقاء مع الطاقم الفني من أجل التحضير لمباراة غينيا في أفضل الظروف، والتي لن تكون سهلة أيضا”.

بغداد بونجاح (مهاجم-الخضر):

المباراة القادمة أمام غينيا ستكون صعبة

“كان يمكننا حسم المباراة في الشوط الأول لو استغلينا كل الفرص التي أتيحت لنا. أعتقد أننا كنا متسرعين في التسجيل، مما جعلنا نهدر عدة فرص. في فترة الاستراحة، طلب منا المدرب التحلي بالهدوء والتركيز لنتمكن من التسجيل وتحقيق الفوز. المباراة القادمة أمام غينيا ستكون صعبة كذلك، فلا توجد مباريات سهلة الآن. علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لأن هدفنا هو التأهل إلى كأس العالم”.

وليد صادي: “المهم الفوز في تصفيات المونديال”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، أن المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره البوتسواني ضمن تصفيات كأس العالم كانت صعبة ومعقدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من اللقاءات لا يُقاس بالأداء الفني بقدر ما يُقاس بالنتيجة النهائية.

وأوضح صادي في تصريحاته عقب اللقاء أن المنتخب البوتسواني كان منافسا عنيدًا وخلق عدة فرص خطيرة، مما فرض ضغطًا كبيرًا على المنتخب الجزائري طوال أطوار المباراة.

ورغم التحديات، تمكّن المنتخب من تحقيق الأهم، وهو حصد النقاط الثلاث التي تُعد ضرورية في سباق التأهل إلى كأس العالم.

وشدّد رئيس الفاف على أن جميع المباريات المتبقية في التصفيات ستكون حاسمة ومصيرية، ولا مجال لأي تعثر في المرحلة القادمة، إذا ما أراد المنتخب ضمان بطاقة التأهل إلى المونديال.وأشار صادي إلى أن تصفيات كأس العالم لا تعترف بالأداء فقط، بل تضع النتيجة في المقام الأول، وهو ما يستدعي من اللاعبين والجهاز الفني التركيز الكامل والجدية في كل مواجهة قادمة، مهما كان اسم المنافس.

حقائق وأرقام بعد مباراة بوتسوانا..

– فوز صعب بعد مباراة معقدة أكثر مما كنا نتصور، حتى في بوتسوانا وفي عز رمضان والحرارة ولم يخلقوا لنا صعوبات مماثلة.. ربما سيناريو اليوم أعطى الحق لبيتكوفيتش بعدم المجازفة والاعتماد على أصحاب الخبرة، المهم دائما هو الفوز وفقط، وبعد ضمان التأهل رسميا إلى المونديال سيكون هناك حديثا آخرا على التشبيب والتغييرات والأداء…

– حققت الجزائر الفوز الرابع على بوتسوانا في 4 مباريات بينهما مع تسجيل 12 هدفا وتلقى هدفين.

– حقق “الخضر” الفوز رقم 50 في تصفيات كأس العالم في المباراة رقم 104 بالتصفيات المونديالية (+26 تعادلا و28 هزيمة).

– وصل منتخبنا إلى 170 هدف في تصفيات كأس العالم وتلقى 105 هدف.

– وصلت حصيلة بيتكوفيتش إلى 11 فوزا في 15 مباراة (+تعادلان وهزيمتان) وفي المباريات الرسمية حقق الفوز التاسع مقابل تعادل وهزيمة واحدة.

– وصلت الجزائر مع المدرب البوسني 41 مرة إلى شباك المنافسين منها 27 هدفا في الأشواط الثانية مع تلقي 17 هدفا.

– تلقى المنتخب هدفا في كل مباراة من آخر 4 مباريات رسمية (5-1 مرتين و3-1 مرتين).. آخر مباراة رسمية لم نتلقى فيها أهدافا كانت في غينيا الاستوائية (0-0).

– وصل عمورة إلى هدفه الدولي رقم 14 (منها 11 في مباريات رسمية) محتلا المرتبة 13 في ترتيب الهدافين التاريخيين على بعد هدف واحد من صالح عصاد.

ـ قدم عمورة سادس تمريرة حاسمة مع المنتخب، وساهم في 10 أهداف في آخر 4 مباريات (7 أهداف و3 تمريرات).

ـ قدم بن سبعيني سادس تمريرة حاسمة مع المنتخب، عام بالضبط بعد التمريرة الخامسة أمام غينيا الاستوائية في وهران.

– وصل بونجاح إلى الهدف الدولي رقم 32 (وليس 34 كما هو متداول لأن الكثير من المصادر تعتمد على ويكيبديا الذي احتسب له هدفين سجلهما ضد السودان في كأس العرب التي لا تحتسب إحصائياتها مع المنتخب الأول).

– سجل بونجاح اليوم نفس العدد من الأهداف التي سجلها في 11 مباراة سابقة مع بيتكوفيتش ليصبح عدد أهدافه مع المدرب البوسني 4 في 12 مباراة. وهي خامس ثنائية له مع المنتخب آخرها كانت في كأس إفريقيا ضد بوركينا فاسو.