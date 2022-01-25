الخضر يخسرون مقابلته الأولى بالغياب بسبب “كوفيد 19”

المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة للمعاقين:

أجبر فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″،المنتخب الوطني الجزائري لكرة السلة للمعاقين، على إعلان غيابه عن المقابلة الأولى التي كان يفترض أن تجمعه يوم أمس الاحد مع منتخب جنوب افريقيا لحساب الجولة الأولى من بطولة افريقيا للعبة التي انطلقت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا بمشاركة خمسة منتخبات (ذكور) وثلاثة عند الإناث، حسب ما افاد به موقع الاتحادية الدولية لكرة السلة على الكراسي.

وحسب نفس المصدر، فإنّ المنتخب الجزائري، حامل اللقب الافريقي، اعلن غيابه عن المقابلة الاولى بسبب تسجيل عدة حالات إيجابية بكوفيد 19، ليخسر بذلك المواجهة بنتيجة 20-0، على ان تكون المقابلة الثانية ضد منتخب اثيوبيا،وفي بقية المقابلات التي جرت، فاز المنتخب المصري على اثيوبيا (25-92)، فيما وقفت سيدات المنتخب الاثيوبي بندية كبيرة امام منتخب جنوب افريقيا في المقابلة الافتتاحية التي اسفرت في النهاية عن انهزام صاحبات الارض بفارق أربع نقاط فقط (26-30). وتواصل فعاليات موعد اديس أبابا ، المؤهلة الى بطولة العالم (دبي- نوفمبر 2022)، إلى غاية 29 يناير في شكل بطولة مصغرة عند الإناث والذكور، وذلك بسبب فلة المنتخبات المشاركة .