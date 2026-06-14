“الخضر” يخوضون أمام الأرجنتين المباراة 14 في نهائيات كأس العالم

ثلاثة انتصارات... ثلاثة تعادلات... وسبع هزائم

تحمل المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026 أمام نظيره الأرجنتيني أبعاداً تتجاوز مجرد حسابات النقاط الثلاث، لتشكل فصلاً جديداً يُكتب في السجل المونديالي لـ”محاربي الصحراء”. فهذه المواجهة المرتقبة على أرض مدينة كانساس سيتي ليست مجرد بداية لرحلة جديدة، بل هي المباراة رقم 14 في تاريخ المشاركات الجزائرية في كأس العالم، وتأتي لتربط الحاضر الممتد تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بماضٍ مرصع بمواجهات تاريخية كبرى أمام عمالقة اللعبة.

عند النظر إلى الرقم 14، نستحضر شريطاً حافلاً من 13 مباراة سابقة خاضها “الخضر” عبر أربع مشاركات مونديالية (1982، 1986، 2010، 2014)، وهي مسيرة توازن فيها الطموح بالإنجاز؛ إذ حقق المنتخب الجزائري ثلاثة انتصارات تاريخية بدأت بملحمة خيخون أمام ألمانيا الغربية، ومرت بثلاثية تشيلي، وصولاً إلى رباعية كوريا الجنوبية في البرازيل، مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم. والمثير في هذه الحصيلة الرقمية أن المنتخب الجزائري سجل عبر تاريخه المونديالي 13 هدفاً، وهو ما يجعل المباراة رقم 14 فرصة لكسر هذا التوازن الرقمي، والبحث عن الهدف الـ14 في شباك بطل العالم الحالي.

تكتسب هذه القمة الواعدة خصوصية تكتيكية ونفسية بالغة التعقيد، فمواجهة الأرجنتين في أولى مباريات المجموعة تضع التشكيلة الوطنية مباشرة في صلب الضغط العالي، وهو سيناريو يشبه إلى حد بعيد افتتاحية مونديال إسبانيا 1982. ويمثل هذا التحدي اختباراً حقيقياً لعمق التشكيلة الحالية وعناصر الخبرة التي عاصرت طفرات الكرة الجزائرية، إلى جانب المواهب الشابة الصاعدة، حيث سيكون الرهان الأساسي هو إيجاد التوازن الدفاعي الصارم أمام ترسانة الهجوم الأرجنتيني، مع الاعتماد على التحولات السريعة والجرأة الهجومية التي طالما ميزت هوية اللعب الجزائري في المواعيد الكبرى.

في نهاية المطاف، لا تبدو المباراة رقم 14 مجرد رقم في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم بل هي محطة مفصلية لجيل كامل يسعى لإعادة تثبيت مكانة الجزائر بين كبار اللعبة على الساحة العالمية. إن مواجهة حامل اللقب في افتتاح المشوار هي تأكيد على أن طريق المونديال لا يعترف بالمقدمات السهلة، وأن كتابة التاريخ تقتضي دائماً مقارعة الكبار، وهو ما يمنح رفاق رياض محرز ومجموعة اللاعبين حافزاً استثنائياً لتقديم أداء يليق بسمعة الكرة الأفريقية والعربية، وتدشين العهد المونديالي الجديد بنتيجة تظل عالقة في الأذهان كما حدث في الملاعب الإسبانية والبرازيلية من قبل.