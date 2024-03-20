“الخضر” يدخلون عهدا جديدا.. وبيتكوفيتش في مهمة العودة إلى السكّة

الجمعة بملعب "مانديلا" بداية من العاشرة ليلا.. الجزائر - بوليفيا:

سيدخل المنتخب الجزائري لكرة القدم عهدا جديدا مع الناخب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بيتكوفيتش الذي سيدشن مهامه الجديدة بمواجهة منتخب بوليفيا، الجمعة بداية من الساعة العاشرة ليلا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب اليوم الأول من دورة “فيفا سيري” 2024 التي تحتضنها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وينتظر المتتبعون والأنصار على حد سواء الخرجة الأولى للتشكيلة الوطنية بفارغ الصبر، وذلك بعد الخروج المبكر والثاني على التوالي للخضر من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 التي جرت مؤخرا بكوت ديفوار.

وستكون مباراة الاستئناف غنية بالاستنتاجات، إذ علاوة على الكفاءات الفنية لبيتكوفيتش، ستكون الفرصة سانحة لهواة الكرة اكتشاف خطته التكتيكية المنتهجة وخياراته، مع تواجد ثلة من اللاعبين الذين سيطرقون أبواب المنتخب لأول مرة بمناسبة ودية بوليفيا.

ومن بين الوجوه الجديدة التي سيكتشفها أنصار الفريق الوطني مساء غد الجمعة، محمد أمين مدني مدافع شباب قسنطينة، منصف بكرار، مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي، حاج موسى (فيتاس ارنهم الهولندي)، أحمد قندوسي (نادي سيراميكا المصري) ورفيق قيتان (استوريل برايا البرتغالي).

وسيلتحق هؤلاء “الجدد” ببعض القدامى العائدين على غرار سعيد بن رحمة (أولمبيك ليون الفرنسي)، ياسين بن زية، (قرباخ الأذربيجاني)، جوام حجام (يونغ بويز بارن السويسري) وبالدرجة الأولى، ياسين براهيمي (الغرافة القطري) وبدر الدين بوعناني (نادي لوران الفرنسي)، الذين سيكتشفهم باهتمام كبير عشاق الكرة الجميلة.

في المقابل، سيغيب عدد من الكوادر والنجوم التي لم يستدعها المدرب بيتكوفيتش ويتعلق الأمر بيوسف بلايلي، إسلام سليماني، سفيان فغولي وخاصة قائد الفريق، رياض محرز الذي تحدث مع الناخب الجديد حول مستقبله مع الفريق الوطني. وتعتبر دورة “فيفا سيري 2024” الدولية فرصة لعودة “الخضر” إلى جو المنافسة، حيث يعلقون عليها آمالا كبيرة لطي صفحة الماضي والشروع في كتابة صفحة جديدة في مشوارهم مع المنتخب الجزائري.

وتقام هذه الدورة برعاية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بملعبي نيلسون مانديلا بالجزائر و19 ماي 1956 بعنابة.

وسيكون منتخب بوليفيا ممثل أمريكا الجنوبية، أول منافس للخضر، ليأتي الدور بعد ذلك على منتخب جنوب إفريقيا، الذي بلغ مؤخرا المربع الذهبي لكان-2023 بكوت ديفوار، وستجرى المباراة الأولى يوم 22 مارس بملعب نيلسون مانديلا، فيما تدور المباراة الثانية بعد أربعة أيام (يوم 26 مارس) بنفس الملعب.

فإذا كانت تشكيلة “البافانا بافانا” توجد حاليا في لياقة جيدة وتشكل منافسا صعب المنال للخضر، فالأمور ليست كذلك لمنتخب بوليفيا الذي يعاني كثيرا في تصفيات مونديال-2026 حيث يحتل المركز ما قبل الأخير في ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية. ويتواجد المنتخب الجزائري حاليا في تربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى منذ يوم الاثنين الماضي، حيث يضع آخر اللمسات على تحضيراته استعدادا لمباراة يوم الجمعة في سهرة رمضانية واعدة ستجلب بدون شك أعدادا لا بأس بها من أنصار الخضر لمتابعة الخرجة الأولى لرفاق المتألق اسماعيل بن ناصر تحت قيادة التقني البوسني فلادمير بيتكوفيتش وكلهم أمل في إعادة “الخضر” إلى السكة الصحيحة وتدشين مرحلة جديدة مليئة بالإنجازات لاسيما وان مواعيد هامة تنتظر الفريق هذه السنة ابتداء من شهر يونيو المقبل واستئناف تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهتين أمام كل من غينيا بالجزائر ثم اوغندا بكامبالا.

أحمد قندوسي: “سأعمل لإقناع بيتكوفيتش”

قال لاعب سيراميكا المصري، أحمد قندوسي، إنه سيعمل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة الوطنية رغم صعوبة المهمة، وسيعمل كل ما في وسعه من أجل إقناع المدرب الجديد بيتكوفيتش.

وقال في تصريحات صحفية: “يجب العمل، وإن شاء الله، سأكون عند حسن ظن الناخب الوطني الجديد، لا زلت متحسّرا بعد الخروج من الدور الأول من كأس إفريقيا الأخيرة، سنعمل كل ما في وسعنا من أجل رد الاعتبار للكرة الجزائرية”.

وختم لاعب الأهلي المصري السابق: “في المنتخب الوطني لا توجد حظوظ للظفر بمكانة أساسية، أؤكد أن العمل هو الذي يسمح لك بالتواجد أساسيا، الخروج من البطولة الوطنية، أساس النجاح كذلك”.

ياسين براهيمي: “أنا متحمس كثيرا.. طاقم فني جديد وصفحة جديدة”

بعد غياب دام عدة أشهر، عاد اللاعب الدولي، ياسين براهيمي، إلى التشكيلة الوطنية في مهمة إعادة الاعتبار لنفسه بعد إبعاده لأشهر، رغم أنه كان يستحق التواجد في المنتخب نظرا لإمكانياته الكبيرة والمستوى الذي يقدمه مع نادي الغرافة القطري.

وقال ياسين براهيمي في تصريحه خلال المنطقة المختلطة، بعد إجراء ثاني حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى ردا على سؤال حول سبب ابتعاده عن “الخضر”: “لا يوجد أي مشكل، الأمر الوحيد الذي أقوله هو أنه الحمد لله أني متواجد حاليا مع المنتخب، أنا متحمس كثيرا، طاقم فني جديد، لاعبون جدد، صفحة جديدة مع المنتخب، لدينا مباريات قوية ودورة قبل فترة قصيرة لهذا يجب التركيز، الجميل أنني تعرفت على إخوة جدد”.

رفيق غيتان: “سأعمل ما في وسعي من أجل تقديم نصف ما قدّمه رياض”

أكد الوافد الجديد لـ”الخضر”، رفيق غيتان، على سعادته الكبيرة بتواجده في التربص المُقام بسيدي موسى استعداداً للدورة الودية التي ستُقام بالجزائر. وقال رفيق غيتان في تصريحه خلال المنطقة المختلطة: “سعيد جداً، وفخور جداً بتمثيل ألوان المنتخب الوطني وتمثيل الشعب الجزائري، تلقيت ترحيباً كبيرا من اللاعبين سواء القدامى أو الجدد”، كما أضاف: “الآن، حان دور العمل والمنافسة ستكون شديدة على المناصب، والمنافسة توجد في أكبر الأندية”، وختم غيتان: “محرز لاعب كبير، وسأعمل كل ما في وسعي من أجل تقديم نصف ما قدّمه رياض”.

سعيد بن رحمة: “طويت صفحة الماضي وسعيد بالعودة إلى المنتخب”

عبّر الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى بيت المنتخب الوطني بعد غيابه بسبب الحادثة الشهيرة التي وقعت له مع الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي. وقال بن رحمة، في تصريحه خلال المنطقة الصحفية بالمركز التقني بسيدي موسى: “أنا دائما فخور بالعودة إلى المنتخب الوطني، هو أمر ضروري اللعب له، عدت إلى الجميع وإلى السعادة والمجموعة أراها جيدة”، كما أضاف بن رحمة: “لا توجد أي صفحة أطويها بالنسبة لي، صحيح لقد طويت الصفحة من أجل المنتخب الوطني، ويجب أن أفكر في مستقبل المنتخب والأمور الإيجابية”، وقال مهاجم ليون الفرنسي، عن الناخب الوطني: “بيتكوفيتش يتكلم جيّدا اللغة الفرنسية ويفهمها، الطاقم الفني جميعه يتكلم الفرنسية والإنجليزية، والتواصل معه جيد”، كما ختم بن رحمة: “عدت الأسبوع الحالي إلى التدريب، وحاليا مشاركتي في المباراة الأولى لم تتحدّد، لكن أؤكد أني سأكون جاهزا في المباراة الثانية”.