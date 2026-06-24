“الخضر” يذيبون الفوارق في أمريكا وعينهم على ترويض النمسا

من ريمونتادا الأردن إلى زلزال "لورنس" الجماهيري:

لم تكن عودة المنتخب الوطني إلى مقر إقامته بمدينة “لورنس” بولاية كانساس مجرد عودة عادية لمواصلة التحضيرات، بل كشفت عن قصة ملهمة تجسد سحر كرة القدم وقدرتها على صهر الثقافات. فخلف الكواليس، تعيش هذه المدينة الأمريكية التي يقطنها نحو 100 ألف نسمة على وقع “حمى الخضر” في تجربة فريدة تحول فيها الأمريكيون إلى مشجعين أوفياء للمنتخب الجزائري في مونديال 2026.

منذ اللحظة الأولى لوصول البعثة، حسب تقرير نشر على موقع “الفيفا”، كان الاستقبال استثنائياً بحضور حوالي 400 مشجع، وهو ما أثر عميقاً في نفسية الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي صرح بتأثر شديد: “لقد لمس قلبي هذا الاستقبال الدافئ من سكان لورنس، كدت أن أذرف الدموع… أتمنى أن نتجاوز دور المجموعات لنشارك هذه المغامرة الجميلة مع جماهير أكثر.”

هذا الرابط العاطفي تجسد بوضوح في الحصة التدريبية المفتوحة بملعب “روك شالك بارك” التابع لجامعة كانساس، حيث غصت المدرجات بأكثر من 2500 مشجع. وفي مشهد استثنائي، قامت إدارة الجامعة بالتنسيق مع “الفيفا” بتوزيع 2000 وشاح بألوان الراية الوطنية، واهتزت المدرجات بهتاف الأطفال الأمريكيين “One, two, three, Viva l’Algérie”، بل إن الجماهير المحلية قامت بتحوير نشيد الجامعة الشهير ليصبح “Rock Chalk, Algeria” تحية لرفقاء محرز.

ولم تتوقف المبادرات عند هذا الحد، بل شاركت التمائم الرسمية للجامعة وفرق الاستعراض في الترحيب بـ”الخضر”، وعزفت الأوركسترا الأمريكية النشيد الوطني “قسماً” قبل بدء المران، مما دفع النجم رياض محرز لنشر رسالة شكر وتقدير كتب فيها: “احترام… شكراً لكم على هذا الاستقبال الحار”.

هذا التلاحم قادته أيضاً السلطات المحلية عبر تنظيم ورشات “Football 101” لتعريف السكان بقواعد اللعبة وبالثقافة والكرة الجزائرية، بمساعدة الجالية الجزائرية المقيمة بضواحي كانساس سيتي (على بُعد 60 كم). ولعل أبرز معالم هذا الاحتفاء، هو إزاحة الستار بحضور 600 شخص عن لوحة فنية عملاقة جسد فيها الفنان المحلي “ستان هيرد” العلم الجزائري مستخدماً تقنيات تنسيق الحدائق والنباتات على أرضية الحرم الجامعي.

إن هذه الأجواء الاحتفالية الاستثنائية والدعم الجماهيري المحلي، إلى جانب الدفء المعنوي الذي وجده اللاعبون في “لورنس”، يشكل حافزاً إضافياً كبيراً لـ”المحاربين” قبل موقعة السبت المصيرية أمام النمسا؛ حيث يسعى رفقاء غويري ومازة لتحويل هذه الطاقة الإيجابية إلى انتصار ثانٍ يضمن تأشيرة التأهل ويُسعد الجماهير التي تبنت القميص الأخضر على بُعد آلاف الكيلومترات عن أرض الوطن.