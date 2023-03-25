الخضر يسافرون الأحد إلى تونس لحسم صدارة المجموعة

من أجل المواجهة الثانية أمام النيجر

سيطير الأحد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العاصمة التونسية “تونس” على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من مطار هواري بومدين بالعاصمة، وهذا من أجل خوض اللقاء الثاني على التوالي أمام منتخب النيجر في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بساحل العاج..

حيث سيقضي أشبال المدرب جمال بلماضي ليلة واحدة هناك، قبل أن يخوضوا مواجهة النيجر بملعب رادس الاثنين بداية من الساعة الخامسة مساء، علما أن منتخب النيجر كان قد سافر صبيحة الجمعة صوب الجارة الشرقية بعد خسارته اللقاء الأول بهدفين لواحد، وهذا من أجل استكمال تحضيراته هناك، ومحاولة الفوز على الخضر لإنعاش حظوظه في بلوغ نهائيات كان كوت ديفوار.

وباتت الرؤية واضحة بعد استكمال مباريات الجولة الثالثة يوم الجمعة، إذ استطاع المنتخب التنزاني العودة بانتصار هام للغاية وثمين خارج قواعده عندما أسقط نظيره الأوغندي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المرتبة الثانية خلف الخضر الذين يحتلون الصدارة بفارق مريح وصل لخمس نقاط مع تبقي ثلاث جولات أخرى على النهاية، علما وأن المنتخب التنزاني يشرف عليه طاقم تدريب جزائري يقوده المدرب الرئيسي عادل عمروش، ومساعده فؤاد بوعلي، إضافة لمدرب الحراس رضا عاصيمي.

ويحتاج “محاربو الصحراء” لنقطة التعادل فقط أمام النيجر من أجل ترسيم تأهلهم إلى “الكان” المقبل في صدارة المجموعة السادسة، وهذا دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى التي ستجمع إيابا بين تنزانيا وأوغندا، إلا أن أشبال المدرب جمال بلماضي يريدون الفوز بكل المواجهات المقبلة.