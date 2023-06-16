“الخضر” يسافرون السبت إلى الكاميرون.. والمدرب الصربي “غاضب” من لاعبيه

بتعداد مكتمل ومعنويات عالية قبل مواجهة أوغندا

يسافر المنتخب الوطني، السبت، إلى مدينة “دوالا” في الكاميرون لمواجهة نظيره الأوغندي، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، التي ستجري في كوت ديفوار، علما أن المنتخب الوطني الذي ضمن التواجد في العرس الكروي القاري مطلع جانفي من العام المقبل 2024، باحتلاله الصف الأول في ترتيب مجموعته السادسة برصيد 12 نقطة، متقدما على ملاحقيه منتخبي تنزانيا وأوغندا، اللذين يجمعان أربع نقاط، الأمر الذي سيجعلهما يتنافسان على البطاقة الثانية إلى غاية الجولة الأخيرة من المسابقة.

وكان المنتخب الوطني قد أجرى خمس حصص تدريبية منذ انطلاق التربص الإثنين الفارط، كانت آخرها الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب أوغندا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات “كان” 2023، التي ستجري في كوت ديفوار، حيث جرت كل الحصص التدريبية وسط أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة، بعد اكتمال المجموعة بالتحاق القائد رياض محرز، الأمر الذي جعل الاتحاد الجزائري لكرة القدم يشيد بأجواء التربص عبر منشور له على موقعه الرسمي على “الفايسبوك”، جاء فيه: “أجواء مميّزة خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم” في إشارة إلى الحصة التدريبية ليوم الخميس، علما أن التشكيلة الوطنية كانت قد أجرت الجمعة آخر حصة تدريبية في سيدي موسى قبل التنقل اليوم إلى الكاميرون، عبر رحلة مباشرة لخوض مواجهة المنتخب الأوغندي.

عبود يؤكد سفر لكحل مع المنتخب إلى الكاميرون رغم إصابته

يحدث هذا في الوقت الذي قال، المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، الجمعة، إن فيكتور لكحل سيتنقل مع المنتخب الوطني، الجمعة، إلى مدينة “دوالا” في الكاميرون، لخوض مواجهة الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري في كوت ديفوار، رغم استنجاد المدرب جمال بلماضي بمتوسط ميدان إتحاد العاصمة أسامة شيتة، مؤكدا أن لاعب لوهافر الفرنسي سابقا كان قد شارك في ثلاث حصص تدريبية مع المجموعة منذ التحاقة بالتربص الذي أجراه “الخضر” في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، حيث قال صالح باي عبود على أمواج الإذاعة الوطنية، الجمعة، “لكحل لا يزال متواجدا مع المنتخب الوطني في تربص سيدي موسى، أين خاض ثلاث حصص تدريبية”، قبل أن يضيف ذات المتحدث قائلا: “اللاعب يخضع لبرنامج علاجي خاص، على اعتبار أن بلماضي رفض المغامرة به لمعاناته من بعض الآلام، الأمر الذي جعله يفضل إراحته إلى غاية الحصول على التقارير الطبية الخاصة به”.

مدرب أوغندا “غاضب” عقب الخسارة في ودية الكونغو الديمقراطية

وفي سياق آخر، صب مدرب منتخب أوغندا، الصربي ميلوتين سريدوغيفيتش الملقب بـ “ميتشو” جام غضبه على لاعبيه، عقب الخسارة المفاجئة التي مني بها فريقه أمام منتخب الكونغو الديمقراطية وديا بهدف دون رد، الأربعاء، على ملعب “جابوما” في الكاميرون، عشية مواجهة المنتخب الجزائري الرسمية في التصفيات القارية، الأمر الذي جعله يشدد اللهجة مع عديد العناصر الذين لامهم على الأداء “الباهت” الذي قدموه في الودية الأخيرة، بحسب ما جاء في صحيفة “دايلي مونيتور”، الصادرة الجمعةفي العاصمة “كامبالا”، التي أكد فيها التقني الصربي أن الأداء المقدم من قبل لاعبيه لا يبشر بالخير قبل ملاقاة المنتخب الجزائري هذا الأحد.