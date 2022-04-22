“الخضر” يستقبلون أوغندا بِملعب وهران

يخوض المنتخب الوطني الجزائري تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وبعث الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسالة إلى “الكاف”، يُعلمها بِهذا القرار.

ونسّقت الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم مع السلطات العمومية، في اختيار ملعب وهران ميدانا جديدا لـ “محاربي الصّحراء”.

وهكذا سيكون الملعب الأولمبي الجديد لِعاصمة الغرب الجزائري، مسرحا لِمباراة المنتخب الوطني الجزائري والضيف الأوغندي، بِرسم الجولة الأولى من تصفيات “كان” كوت ديفوار، في فترة ما بين الـ 30 من ماي والـ 14 من جوان المقبلَين.