“الخضر” يستلمون في الإمارات جائزة أفضل منتخب عربي

استلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، جائزة أفضل منتخب عربي لِعام 2021، التي افتكّها “محاربو الصحراء”.

وسلّمت الجائزة مؤسسة “محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” الإماراتية.

وأوفد الاتحاد الجزائري لكرة القدم العضو بِالمكتب الفيدرالي حكيم مدان إلى مدينة دبي الإماراتية، لِحضور الحفل واستلام الجائزة. على اعتبار أن الرئيس شرف الدين عمارة والناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه موجودون بِالكاميرون، تأهّبا لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال حكيم مدان عند استلامه الجائزة: “يُشرّفني أن أُمثّل بلدي الجزائر في هذا الحفل الذي منح فريقنا الوطني امتياز أفضل منتخب عربي. إنّه تقدير مُستحق في ضوء العروض الفنية التي قدّمها منتخبنا. هذه الجائزة هي أيضا مصدر فخر لكل الشعب الجزائري، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر مُنظّمي هذه المبادرة”.

وكان أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي قد خاضوا 11 مباراة دولية في العام الماضي (رسمية وودّية)، فحصدوا 8 انتصارات واكتفوا بـ 3 تعادلات. كما استمرّوا في سلسلة المقابلات بِلا هزيمة، حيث بلغوا 33 مباراة في منتصف نوفمبر الماضي، وارتفع الرقم إلى 34 مواجهة في مطلع العام الحالي، وبِالضبط بعد مواجهة غانا في الـ 5 من جانفي الجاري.