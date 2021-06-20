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رياضة

“الخضر” يستهلون مشوارهم في كأس العرب بمواجهة السودان

سليم.ع
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“الخضر” يستهلون مشوارهم في كأس العرب بمواجهة السودان

تعرف “الخضر” أمسية السبت، على منافسهم في المباراة الأولى، من كأس العرب 2021، التي تحتضنها قطر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وسيواجه أشبال المدرب بوقرة في مستهل مشوارهم منتخب السودان في الفاتح من ديسمبر، وذلك بعد أن فاز الأخير على ليبيا  في مباراة فاصلة احتضنها ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبالإضافة إلى مصر التي تتواجد في المجموعة الرابعة رفقة المنتخب المحلي الجزائري والسودان، سيتم التعرف الأربعاء، على المنتخب الرابع من مباراة لبنان وجيبوتي.

للإشارة ، من المنتظر أن تتدعم تشكيلة المحليين بمحترفي المنتخب الأول الناشطين في الخليج، حسب ما صرّح به “الماجيك” في الندوة الصحفية التي تلت مباراة ليبيريا الودية.

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