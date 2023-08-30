“الخضر” يستهلّون رحلة المونديال بِمواجهة الصومال

اتّضحت الرّؤية، الأربعاء، بِخصوص جدول مقابلات المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت القرعة في تاريخ سابق، قد أسفرت عن وقوع “الخضر” في فوج يضمّ فرق: غينيا كوناكري وأوغندا والموزمبيق وبوتسوانا الصومال.

ويبدأ رجال جمال بلماضي رحلة المونديال بِمواجهة منتخب الصومال بِالجزائر، ثم السّفر في الجولة الثانية إلى الموزمبيق. وهما مقابلتان مبرمجتان في نوفمبر القادم.

أمّا في الجولة العاشرة والأخيرة، فيلعب القائد رياض محرز وزملاؤه بِأرض الوطن مع الضّيف الأوغندي.

وبعد عشر جولات، يتأهّل رائد الترتيب لِنهائيات كأس العالم 2026 بِأمريكا وكندا والمكسيك. ويخوض الوصيف 4 مقابلات فاصلة إن أراد بلوغ الغاية ذاتها: مواجهتَين مع منافسَين من إفريقيا، ومثلهما مع منتخبَين من منطقتَين أُخريَين معتمدتَين لدى “الفيفا”.

وتشكّل جدول المقابلات على النّحو المُوضّح أدناه.