“الخضر” يسيرون في الطريق الصحيح رغم الإقصاء من المونديال

اللاعب الدولي السابق كريم ماروك:

اعتبر اللاعب الدولي السابق، كريم ماروك أن المنتخب الوطني يسير في الطريق الصحيح، رغم فشله في التأهل لكأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد المقبل في قطر. ودعا الدولي السابق على هامش اعتزالية زميله السابق في المنتخب الوطني نصر الدين دريد، إلى دعم الخضر لرفع التحدي في المواعيد المقبلة.

وقال ماروك في هذا الصدد: “صحيح أن الإقصاء في اللحظات الأخيرة من مباراة الإياب ضد الكاميرون وعلى ميداننا، قاس جدا، لكن يجب ألا نشكك في العمل المنجز لحد الآن”. وتابع كريم ماروك حديثه في هذا الشأن قائلا:”هذه هي كرة القدم، فهي مليئة بالمفاجآت، لكن خيبة الأمل يجب ألا تدفعنا إلى الاستسلام، سيما وأن المدرب الوطني جمال بلماضي يقوم بعمل جيد، مما يوجب علينا مساندته من أجل العودة بقوة في قادم المنافسات، وهو بإمكانه تحقيق ذلك في ظل امتلاكه لتشكيلة جيدة”.

وأعاد تواجد ماروك (64 سنة)، الذي قضى معظم مشواره الكروي بفرنسا، في اعتزالية دريد إلى الأذهان الموسم الذي لعبه بألوان مولودية وهران، وهو موسمه الأخير في ملاعب كرة القدم عندما وصل مع ”الحمراوة” إلى نهائي كأس إفريقيا للأندية الأبطال عام 1989.

وفي حديثه عن تجربته مع النادي الوهراني أردف بالقول: “أحتفظ بذكريات جميلة عن الفترة التي قضيتها في المولودية الذي يبقى واحدا من أكبر الأندية الجزائرية. لا أزال أتأسف لعدم تتويجنا باللقب القاري، خاصة وأننا أدينا مشوارا رائعا في التصفيات قبل الخسارة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي (بضربات الجزاء)، حيث أثرت علينا برمجة لقاء العودة بملعب أحمد زبانة بعدما أجرينا كامل مبارياتنا السابقة بملعب الحبيب بوعقل”. وبالحديث عن مولودية وهران، أعرب اللاعب السابق لأولمبيك ليون (1976-1981) عن أسفه من الوضع الحالي الذي يمر به هذا النادي، والذي لا يزال يتابع أخباره

“ولو من بعيد”، على حد تعبيره، متمنيا ”عودته إلى سالف عهده في المستقبل القريب”.

وبالعودة إلى اعتزالية الحارس الدولي السابق نصر الدين دريد، الذي لعب معه خلال مونديال 1986، أشاد ماروك بهذه “المبادرة الجديرة بالثناء والتي تشكل علامة اعتراف لنا بصفتنا كلاعبين دوليين سابقين”، معربا عن سروره بلقاء عدة زملاء في المنتخب الوطني ”لم تسمح الظروف لنا بالالتقاء منذ أكثر من عشرين عاما”. ويملك ماروك 15 مباراة دولية مع المنتخب الوطني بين عامي 1982 و1986، وهو الذي لعب لعدة أندية فرنسية، مثل ليون وأنجيه ومونبلييه، قبل أن ينهي مشواره الكروي في سن ال 29، بألوان مولودية وهران.